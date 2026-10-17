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Tổng thống Trump: Nhà Trắng không can thiệp vào việc hạn chế Ukraine tiếp cận Starshield

Hoàng Vân
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Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phủ nhận Nhà Trắng can thiệp vào việc hạn chế Ukraine tiếp cận hệ thống Starshield

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được các phóng viên hỏi về sự can thiệp của Nhà Trắng trong việc hạn chế Ukraine tiếp cận hệ thống Starshield, Tổng thống Trump nói: "Không phải tôi, và tôi cũng không nghĩ đó là CEO của SpaceX Elon Musk”.

"Tôi không biết liệu đó có phải là ai không. Và theo như tôi hiểu, mọi thứ vẫn như cũ", ông Trump nói thêm, đề cập đến hoạt động của Starshield.

Khi được hỏi về người đứng sau việc hạn chế quyền truy cập vào Starshield, nhà lãnh đạo Mỹ nói: "Tôi không biết. Tôi không chắc là việc đó đã từng xảy ra. Tôi khá chắc là mọi thứ vẫn vậy".

Trước đó, hãng Reuters đưa tin, dẫn nguồn tin cho biết, lệnh hạn chế quyền truy cập của Ukraine vào hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield đến từ Nhà Trắng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine, khi Tổng thống Donald Trump công khai bất đồng, và yêu cầu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Đêm 13/10/2026, các thiết bị đầu cuối Starlink và Starshield tại Ukraine bất ngờ bị áp đặt giới hạn tốc độ, xuống còn 100km/h hoặc cản trở các phương tiện di chuyển nhanh.

Điều này đã gây tê liệt tạm thời hoạt động của UAV và công tác hậu cần trên tiền tuyến.

Sau đó, kết nối được khôi phục một phần ở mức tối đa 160km/h.

Theo TASS
Tags

Donald Trump

Ukraine

vệ tinh Starshield

nhà trắng

SpaceX

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