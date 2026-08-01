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Tổng thống Trump bất ngờ "quay xe" sau khi hứa hẹn cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Thư Nghiêm
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Tuyên bố được ông Trump đưa ra trong cuộc họp nội bộ với nội các hôm 31/7.

Ngày 31/7, Tổng thống Trump đã rút lại cam kết ông đưa ra hồi đầu tháng này về việc cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, loại vũ khí mà nước này cần để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga, New York Times (NYT) đưa tin.

Trước đó, hôm 8/7, ông Trump bất ngờ đồng ý chia sẻ công nghệ đằng sau loại tên lửa này để tạo điều kiện cho Ukraine tự chế tạo, tuyên bố rằng "chúng tôi sẽ trao cho họ quyền sản xuất tên lửa Patriot" trong một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Trump còn nói thêm rằng: "Chúng tôi sẽ chỉ cho họ cách thực hiện".

Tuy nhiên, khi được hỏi về thỏa thuận này trong một cuộc họp nội bộ với nội các hôm 31/7, ông Trump tuyên bố "chúng tôi chưa đồng ý với điều đó", ám chỉ rằng ông đã thay đổi quyết định vì "thật khó chuyển giao công nghệ kiểu đó" và tồn tại nguy cơ xảy ra tình huống "những người mà bạn trao công nghệ, một ngày nào đó, có thể quay lưng lại với bạn".

Ông Trump nói: "Nhìn vào lịch sử chiến tranh, điều đó đã xảy ra vài lần qua các năm. Vì vậy, chúng ta phải thật cẩn thận. Chúng ta bảo vệ điều đó".

Theo NYT, một số đối thủ của nước Mỹ thực chất từng là đồng minh, sử dụng những loại vũ khí mà Mỹ đã bán cho họ vào những thời điểm thân thiết hơn.

Ví dụ, trong những ngày đầu của cuộc xung đột Mỹ-Iran, các cuộc không kích của Israel dường như đã phá hủy một số chiếc tiêm kích F-14 do Mỹ chế tạo, thứ mà Mỹ từng bán cho Iran dưới chế độ Shah, lực lượng đã sụp đổ trong cuộc cách mạng Iran năm 1979.

Thỏa thuận cho phép Ukraine chế tạo tên lửa Patriot sẽ đòi hỏi chính phủ Mỹ phải chia sẻ công nghệ quốc phòng của mình và các công ty quốc phòng chế tạo hệ thống này, bao gồm Raytheon cùng Lockheed Martin, phải hợp tác với người Ukraine để sản xuất ra các loại vũ khí đó.

Một dự án như vậy có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm, và bất kỳ cơ sở quốc phòng nào mà Ukraine xây dựng để sản xuất tên lửa Patriot của riêng họ cũng sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu của Moscow.

Về phần mình, ông Zelensky cho biết mình và tổng thống Mỹ "đã thảo luận về giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, cũng như một số ý tưởng khác".

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Tags

tên lửa Patriot

Ukraine

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