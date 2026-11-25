Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga từng giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về thỏa thuận ngừng tấn công mục tiêu năng lượng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp đề nghị kiềm chế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đồng thời cảnh báo Moskva chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả.

Ông Putin đưa ra tuyên bố trên hôm thứ Ba (24/11), sau khi Kiev khẳng định Ukraine chỉ chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Nga nếu Moskva cũng có hành động tương tự. Các cuộc tấn công của Ukraine từng giảm đáng kể sau khi Tổng thống Trump tuyên bố về một thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng giữa hai bên vào giữa tháng 10.

Một nhà máy diesel tại mỏ dầu Yarakta ở vùng Irkutsk Nga. (Ảnh: Vasily Fedosenko/Reuters)

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine, bùng phát từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine năm 2022, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã gia tăng trở lại vào cuối tháng 10. Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo cấp cao trong ngành dầu khí tại Điện Kremlin, ông Putin nói: “Chúng ta thấy rằng chính quyền Kiev vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở lọc dầu của chúng ta, bất chấp lời kêu gọi và đề nghị trực tiếp của Tổng thống Mỹ về việc kiềm chế những cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên, giới chức Kiev đã phớt lờ khuyến nghị này. Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh rằng các biện pháp đáp trả từ phía chúng ta là điều không thể tránh khỏi”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông muốn tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh đối với những cơ sở năng lượng của nước này.

Theo ước tính của hai nguồn tin trong ngành công nghiệp dầu mỏ được hãng tin Reuters dẫn lại, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã khiến tổng công suất xử lý dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của Nga giảm khoảng 45% kể từ cuối tháng 10.

Ông Putin thừa nhận thị trường nhiên liệu trong nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Nga, giá xăng đã ổn định trở lại sau khi tăng lên mức đỉnh hồi tháng 10.



