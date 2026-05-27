Tổng thống Nga Putin tặng bốn con hổ cho nước láng giềng

Theo Tổng thống Putin, bốn con hổ nói trên có nguồn gốc từ vùng Viễn Đông Khabarovsk của Nga, và đã được vận chuyển bằng máy bay đến Kazakhstan để thả về tự nhiên.

Kazakhstan hiện đang nỗ lực khôi phục quần thể hổ ở Trung Á, coi hổ Amur là họ hàng gần của hổ Caspian đã tuyệt chủng.

Kazakhstan - quốc gia giàu tài nguyên năng lượng và khoáng sản - có chung biên giới với Nga và là đồng minh thân cận của Mátxcơva trong khu vực mà Trung Quốc và Mỹ cũng đang mở rộng ảnh hưởng.

Trong chuyến thăm sắp tới đến Kazakhstan, Tổng thống Putin sẽ giám sát việc ký kết thỏa thuận về một dự án điện hạt nhân ở Kazakhstan - quốc gia hiện không có nhà máy điện hạt nhân nào, và sẽ thảo luận về những nỗ lực nhằm thúc đẩy việc vận chuyển dầu của Nga sang Trung Quốc thông qua nước này, Điện Kremlin cho biết.

Trước đó, Tổng thống Putin từng nhiều lần sử dụng động vật để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.

Năm 2022, Nga đã gửi 30 con ngựa thuần chủng màu xám đến Triều Tiên, khi hai quốc gia tăng cường quan hệ. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un là một người đam mê cưỡi ngựa.