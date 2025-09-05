Tổng Giám đốc EVN: Sớm áp dụng giá điện hai thành phần, loại bỏ tình trạng chênh lệch giá

Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là bước đi đầu tiên, thể hiện tinh thần hành động nhanh chóng, quyết liệt của ngành công thương ngay sau khi Nghị quyết được ban hành.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Nghị quyết 70-NQ/TW đặt ra định hướng toàn diện, là cơ sở để các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động. EVN đã giao các ban chức năng khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết, trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và sớm áp dụng giá điện hai thành phần nhằm minh bạch, công bằng, loại bỏ tình trạng chênh lệch giá.

Cũng trong hội nghị này, Đại diện Petrovietnam đánh giá Nghị quyết 70 là bước chuyển quan trọng so với Nghị quyết 55, với nhiều cơ chế thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho rằng giai đoạn 2027-2032 sẽ là thách thức lớn khi nhu cầu điện tăng cao, nguy cơ mất cân đối cung cầu hiện hữu, do đó sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống điện, phát triển hạ tầng và nhân lực chất lượng cao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong triển khai cơ chế và quy hoạch.

Nghị quyết 70 xác định bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng quan trọng để phát triển đất nước, đồng thời được coi là bộ phận thiết yếu của an ninh quốc gia. Năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 55, ngành năng lượng đã duy trì tăng trưởng ổn định nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, do đó Nghị quyết 70 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mới với những cơ chế thông thoáng và đồng bộ hơn.

Theo Nghị quyết, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 150-170 triệu tấn dầu quy đổi, tổng công suất nguồn điện khoảng 183-236 GW với sản lượng điện từ 560-624 tỉ kWh. Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp sẽ đạt khoảng 25-30%, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính từ 15-35% so với kịch bản thông thường. Hệ thống điện được định hướng phát triển theo hướng thông minh, hiệu quả, với độ tin cậy cung cấp điện và chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN. Các cơ sở lọc dầu trong nước cũng phải đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu xăng dầu.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam hướng tới xây dựng một ngành năng lượng phát triển đồng bộ, bền vững, có thị trường cạnh tranh minh bạch, hạ tầng thông minh hiện đại, kết nối hiệu quả với khu vực và quốc tế. Chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học - công nghệ và năng lực quản trị ngành năng lượng được nâng lên ngang tầm các nước công nghiệp phát triển.

Để đạt được các mục tiêu trên, Nghị quyết 70 đề ra hàng loạt định hướng then chốt như phát triển đa dạng nguồn cung, ưu tiên năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, đồng thời khai thác hợp lý nguồn năng lượng hóa thạch trong nước. Việc giảm dần tỷ trọng điện than, phát triển điện khí và điện hạt nhân được đặt trong một lộ trình cụ thể, song song với hoàn thiện cơ chế, chính sách giá điện theo cơ chế thị trường, loại bỏ bù chéo. Nghị quyết cũng khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số và làm chủ công nghệ năng lượng nguyên tử trong dài hạn.