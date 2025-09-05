Bán sản phẩm chỉ bằng cốc trà đá khiến 74 quốc gia đặt mua, DN Việt lại “chơi lớn” ở “xứ sở nghìn đảo”

Đó là CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG).

Mới đây, Tập đoàn Thiên Long công bố nghị quyết đầu tư sang thị trường Philippines để tạo dựng thương hiệu FlexOffice Philippines, với số vốn 2,8 triệu USD (tương đương gần 74 tỷ đồng). Đáng chú ý, tổng số vốn này đều được Tập đoàn Thiên Long chuẩn bị sẵn bằng tiền, không cần vay thêm.

Được biết, Tập đoàn Thiên Long sẽ thành lập tổ chức kinh tế hoặc góp vốn, mua cổ phần vốn góp để tham gia quản lý, với mục tiêu là nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm cùng các sản phẩm, hàng hóa khác tại Philippines, đất nước với hơn 7.000 hòn đảo.

Trên thực tế, trong chiến lược mở rộng kinh doanh ra thị trường quốc tế, vào tháng 3/2025, Tập đoàn Thiên Long đã mở chi nhánh tại Indonesia.

Trước đó nữa, TLG có 2 công ty con có trụ sở tại Đông Nam Á, bao gồm FlexOffice Pte. Ltd tại Singapore và ICCO Marketing tại Malaysia. Theo Báo cáo thường niên của TLG, FlexOffice Pte. Ltd được thành lập từ năm 2019, với vốn điều lệ khoảng 30 tỷ đồng. Đây là công ty chuyên về hoạt động thương mại và dịch vụ tại các thị trường châu Á. Trong khi đó, ICCO Marketing tại Malaysia được thành lập theo nghị quyết ngày 31/8/2022 của ban giám đốc FlexOffice Pte. Ltd Singapore. Công ty tại Singapore đã góp số vốn 60.000 Riggit, tương đương 60% vốn thành lập công ty mới tại Malaysia. Hoạt động chính của doanh nghiệp này là kinh doanh bán lẻ sách, báo, tạp chí và văn phòng phẩm.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Thiên Long cũng có nhiều bước đi mở rộng hoạt động kinh doanh tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, vào cuối tháng 5, thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam, Tập đoàn Thiên Long tuyên bố đầu tư và sở hữu CTCP Văn hóa Phương Nam. Đây là đơn vị sở hữu chuỗi gần 50 nhà sách cùng tên trên toàn quốc và phần lớn nằm ở những vị trí đắc địa thuộc trung tâm thương mại, đường sách cũng như những điểm du lịch – mua sắm lớn của TP HCM.

Ban lãnh đạo TLG cho biết, việc đầu tư vào PNC là một trong những bước đi chiến lược trong mục tiêu phát triển ngành hàng mới, đặc biệt là nhóm đồ chơi hay lifestyle (hàng tiêu dùng mang phong cách) đã theo đuổi những năm qua.

Tập đoàn Thiên Long đang kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, doanh thu thuần của Thiên Long đạt 1.245,8 tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của TLG trong quý 2/2025 đạt 222,68 tỷ đồng, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tính lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2025, Thiên Long đạt doanh thu 2.040 tỷ đồng (tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 301,57 tỷ đồng , giảm 8,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, TLG đã hoàn thành gần một nửa chỉ tiêu doanh thu, nhưng đã đạt 2/3 kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 4/2025 vừa qua, Tập đoàn Thiên Long đã thông qua định hướng rằng năm 2025 tập trung vào 6 trụ cột chiến lược, bao gồm kinh doanh nội địa; kinh doanh quốc tế; R&D; chuyển đổi số; chuỗi cung ứng bền vững; nhân sự và văn hoá doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong năm 2025, Tập đoàn Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024; lợi nhuận đạt 450 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3%.

