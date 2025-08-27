Tổn thương nặng vùng sinh dục sau khi bị chó cắn

Khi đang chơi trong sân nhà tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, bé trai 6 tuổi bất ngờ bị chó nhà đang xích lao tới cắn vào tay và bộ phận sinh dục . Sau tai nạn, bé đau đớn, chảy máu nhiều nên được người nhà lập tức đưa vào viện.

Tại khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện A Thái Nguyên, các bác sĩ ghi nhận da dương vật của bé bị lóc hoàn toàn, tổn thương hở vùng niệu đạo. Ngay sau khi thăm khám, bệnh nhi được chuyển mổ cấp cứu.

“Kíp mổ cắt lọc, làm sạch vết thương, đặt ống sonde tiểu, khâu vết thương niệu đạo và tạo hình lại thân dương vật bằng vạt da có cuống” , bác sĩ Lê Long Ngọc – người trực tiếp phẫu thuật cho biết.

Bác sĩ xử lý tổn thương cho trẻ.

Sau ca mổ kéo dài, tình trạng bệnh nhi ổn định. Bệnh viện cũng tiêm phòng dại cho trẻ theo đúng quy trình trong vòng 72 giờ sau khi bị cắn. Gia đình đang theo dõi tình trạng sức khỏe của bé và con chó trong 15 ngày theo hướng dẫn y tế.

Các bác sĩ khuyến cáo, những gia đình có trẻ nhỏ nên tiêm phòng dại định kỳ cho chó, mèo nuôi trong nhà. Tuyệt đối không thả rông, khi ra ngoài cần rọ mõm, không để trẻ lại gần động vật, nhất là khi chúng đang ăn hoặc ngủ.

Trong trường hợp bị chó, mèo cắn, cần nhanh chóng rửa vết thương dưới vòi nước bằng xà phòng. Với vết thương lớn, nên cầm máu bằng gạc sạch, không băng kín và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý và tiêm phòng dại kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự chữa hoặc chủ quan theo dõi tại nhà.