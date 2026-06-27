"Tóm sống" gái xinh nổi danh phim Tết ôm ấp bạn diễn tình tứ, còn vui vẻ đưa nhau về nhà riêng lúc nửa đêm

Cặp sao này được cho là có mối quan hệ.

Những ngày qua, paparazzi nổi tiếng Lưu Đại Chùy liên tục "nhá hàng" về một cặp đôi bí mật trong giới giải trí. Theo tiết lộ của Lưu Đại Chùy, nhân vật nữ là một "Mưu nữ lang" - danh xưng dành cho những nữ diễn viên thành danh từ các tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, còn người nam là diễn viên sinh sau năm 1990, có độ nhận diện khá cao. Thông tin úp mở khiến cộng đồng mạng đưa ra hàng loạt dự đoán, từ những cái tên đình đám đến các ngôi sao trẻ.

Đến ngày 26/6, danh tính cặp tình nhân mới toanh cua Cbiz đã được hé lộ, chính là nam diễn viên Tần Tuấn Kiệt và nữ diễn viên Châu Hiểu Phàm. Lưu Đại Chùy đã tung video ghi lại khoảnh khắc hẹn hò, nghi cặp đôi đã dọn về chung sống với nhau. Theo hình ảnh quay được, sau khi trở về Bắc Kinh (Trung Quốc), Tần Tuấn Kiệt đã di chuyển về khu dân cư nơi Châu Hiểu Phàm sinh sống. Không lâu sau, hai diễn viên cùng nhau ra ngoài đi ăn uống với bạn bè. Đến nửa đêm, cả hai lại vui vẻ trở về nhà riêng của người đẹp họ Châu.

Tần Tuấn Kiệt và Châu Hiểu Phàm tình tứ về nhà riêng của nữ diễn viên. Nguồn: Weibo.

Hình ảnh thân mật trên phố của cặp sao gây xôn xao MXH. Ảnh: Weibo

Điều khiến đoạn clip trở thành tâm điểm bàn tán là những hành động vô cùng thân mật của Tần Tuấn Kiệt và Châu Hiểu Phàm trên phố. Ở nơi công cộng, cặp đôi không hề giữ khoảng cách, thoải mái ôm ấp, âu yếm và khoác vai nhau tình tứ dù biết mình có thể bị người qua đường ghi hình.

Chỉ trong vài giờ, từ khóa liên quan đếnTần Tuấn Kiệt và Châu Hiểu Phàm nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Với những hình ảnh thân mật nói trên, cư dân mạng cho rằng cặp sao đã "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong 2 bộ phim Hoàng Hôn, Bí Mật, Hối Tiếc và Hình Phạt. Trước đó, Tần Tuấn Kiệt và Châu Hiểu Phàm nhiều lần được khen ngợi vì phản ứng hóa học tự nhiên, diễn xuất ăn ý và có những màn tung hứng đầy thoải mái. Đối mặt với nghi vấn hẹn hò gây xôn xao MXH, cặp đôi chưa lên tiếng phản hồi.

Tần Tuấn Kiệtt và Châu Hiểu Phàm bị nghi phim giả tình thật sau khi đóng chung trong 2 bộ phim truyền hình. Ảnh: Sina.

Tần Tuấn Kiệt sinh năm 1991, là nam diễn viên quen mặt với khán giả qua loạt phim truyền hình như Thanh Vân Chí, Long Châu Truyền Kỳ, Thính Tuyết Lâu, Phi Hồ Ngoại Truyện… Tại showbiz Trung Quốc, Tần Tuấn Kiệt nổi tiếng là sao nam đóng phim là phụ, yêu bạn diễn là chính.

Anh từng có khoảng thời gian hẹn hò Dương Tử sau khi cả hai đóng chung Thanh Vân Chí. Tuy nhiên, sau 2 năm mặn nồng, nàng tiểu hoa đình đám thông báo chia tay Tần Tuấn Kiệt, đồng thời ám chỉ việc bị tình cũ "cắm sừng". Sau đó, nam diễn viên vướng vào nhiều mối quan hệ trai gái mờ ám với bạn diễn như Trương Tuyết Nghênh, Triệu Anh Tử, Viên Băng Nghiên, Tôn Y, Hầu Mộng Dao hay "Tiểu Long Nữ Gen Z" Mao Hiểu Tuệ.

Tần Tuấn Kiệt đóng phim với nữ diễn viên nào là yêu người đó. Ảnh: Sina.

Châu Hiểu Phàm sinh năm 1997, từng nằm trong top 10 nữ thần của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và được mệnh danh là "Hoa hậu giảng đường Bắc Ảnh". Truyền thông Trung Quốc nhận xét cô mang nét đẹp hòa trộn giữa siêu mẫu Lưu Văn và Thiên hậu làng nhạc Vương Phi. Châu Hiểu Phàm nổi tiếng sau khi đóng vũ cơ Thanh Mai trong Mãn Giang Hồng - siêu phẩm mùa phim Tết 2023 của Trương Nghệ Mưu. Trước đó, người đẹp cũng tham gia tác phẩm Phía Trên Vách Núi của "quốc sư điện ảnh" họ Trương.

Châu Hiểu Phàm đẹp sắc sảo, trưởng thành. Truyền thông Trung Quốc nhận xét cô mang nét đẹp hòa trộn giữa siêu mẫu Lưu Văn và Thiên hậu làng nhạc Vương Phi. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu