Tóm dính nam diễn viên cả nước biết mặt hẹn hò đi ăn với Top 5 Hoa hậu kém 21 tuổi trong quán ăn

Đời sống tình ái của nam diễn viên này khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Sáng 2/8, tờ 163 đưa tin, nam tài tử đình đám Huỳnh Tông Trạch được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên Quách Bội Văn - Top 5 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023. Đáng nói, nam tài tử hơn bạn gái tin đồn tận 21 tuổi.

Theo nguồn tin, nam thần họ Huỳnh mới đây đã được bắt gặp dùng bữa với Quách Bội Văn trong 1 quán ăn ở Hồ Nam (Trung Quốc). Trong hình do “người qua đường” chụp lại, Huỳnh Tông Trạch và mỹ nhân họ Quách tận hưởng bữa ăn trong bầu không khí vui vẻ. Nam diễn viên còn thoải mái chụp ảnh, giao lưu với các thực khách khác trong quán.

Cặp đôi tin đồn trước đó đã cùng xuất hiện trong 1 cuộc thi tìm kiếm người mẫu, sau khi cuộc thi kết thúc mới rủ nhau đi ăn. Được biết, Quách Bội Văn đã làm chủ 1 cửa hàng bán trang sức trực tuyến trước khi chính thức ra mắt showbiz. Cô sinh năm 2001, tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 và lọt vào Top 5 chung cuộc. Sau thành công tại cuộc thi, người đẹp 10X thuận lợi ký hợp đồng đóng phim cho TVB, được mệnh danh là “nữ thần vòng 1” nhờ ngực khủng. Còn nhớ Huỳnh Tông Trạch - Quách Bội Văn từng hợp tác hồi năm 2024 trong bộ phim Bằng Chứng Thép 6, cả 2 lần lượt đảm nhận vai cấp trên và cấp dưới trong tác phẩm này.

Huỳnh Tông Trạch - Quách Bội Văn được bắt gặp hẹn hò dùng bữa trong 1 quán ăn mới đây. Ảnh: 163

Mỹ nhân họ Quách gây ấn tượng mạnh với vòng 1 đồ sộ, từng lọt Top 5 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023. Ảnh: 163

Trong 1 bài phỏng vấn trước đây, Quách Bội Văn từng dành cho Huỳnh Tông Trạch nhiều lời khen “có cánh”: “Tôi cảm thấy anh Huỳnh Tông Trạch là 1 tiền bối cực kỳ giỏi giang, diễn xuất rất cừ. Anh ấy có thể dẫn dắt tất cả mọi người, lại còn rất đẹp trai”,

Trong 1 buổi trò chuyện khác, MC đã vô cùng tò mò về tiêu chuẩn chọn bạn trai của Quách Bội Văn và trực tiếp hỏi rằng Huỳnh Tông Trạch có đáp ứng yêu cầu của nữ diễn viên hay không. Ngay sau đó, mỹ nhân họ Quách đã khiêm tốn đáp lại rằng: “Anh Huỳnh Tông Trạch là 1 người đàn ông vô cùng ưu tú, nhưng có lẽ anh ấy sẽ chẳng thèm để ý đến tôi đâu!”. Ấy vậy mà tới nay, nghi vấn tình ái giữa cô và tài tử họ Huỳnh lại đang bùng nổ khắp trên các diễn đàn mạng xã hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Huỳnh Tông Trạch lẫn Quách Bội Văn vẫn chưa hề có động thái lên tiếng về nghi vấn hẹn hò đang bủa vây quanh họ.

Huỳnh Tông Trạch và Quách Bội Văn từng đóng chung trong Bằng Chứng Thép 6. Ảnh: 163

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, là 1 trong những nam diễn viên được TVB lăng xê thành công ở giai đoạn hoàng kim của hãng phim. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Mẹ Chồng Khó Tính, Sức Mạnh Tình Thân, Sóng Gió Gia Tộc…

Tên tuổi nam diễn viên gắn liền với hàng loạt tác phẩm ăn khách. Ảnh: Sohu

Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, đời sống tình ái của nam diễn viên họ Huỳnh cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Anh từng hẹn hò mỹ nhân hạng S Hồ Hạnh Nhi, người mẫu Nhật JUN, dính lùm xùm tình ái với Vạn Tử Lân, hot girl Ông Hiểu Quân, 1 cô gái trẻ không rõ danh tính kém tận 20 tuổi,...

Chưa hết, hồi cuối năm ngoái, Huỳnh Tông Trạch đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đi dạo phố, mua sắm cùng 1 phụ nữ tóc ngắn, vóc dáng đầy đặn. Dù nam diễn viên đã đeo khẩu trang, đội nón để che chắn cẩn thận nhưng vẫn khiến netizen nhận ra vì khí chất đầy nổi bật.

Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện thân mật, vui vẻ. Tài tử TVB luôn bước theo sát phía sau, tỏ ra rất ân cần với cô gái. Đáng nói, 1 vài nhân chứng còn cho biết đã từng bắt gặp cả 2 đi cùng nhau rất nhiều lần, thậm chí cử chỉ còn rất thân mật. Điều này làm dấy lên nghi vấn lãng tử có tiếng đào hoa bậc nhất showbiz đang hẹn hò người mới ở thời điểm đó.

Thế nhưng nguồn tin khác lại cho hay, cô gái đi cùng nam diễn viên khi ấy thực ra là chuyên viên trang điểm đã hợp tác lâu năm với anh. Cả 2 đã quen biết lâu năm và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên phim trường, do đó việc cùng đi dạo phố là điều hoàn toàn bình thường.

Huỳnh Tông Trạch từng có giai đoạn hẹn hò Hồ Hạnh Nhi. Ảnh: Sohu