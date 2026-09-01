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"Tôi và anh Vũ Linh bị ngộ nhận yêu nhau"

Tùng Ninh
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"Anh Vũ Linh về đoàn có dẫn tôi về giới thiệu với má anh ấy" – NSƯT Thanh Thanh Tâm nói.

Vừa qua, tại kênh Cúc Phương – Chuyện sân khấu, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã chia sẻ về tin đồn tình cảm với cố NSƯT Vũ Linh. Cô nói: "Tôi còn nhớ, lúc đó anh Vũ Linh về đoàn có dẫn tôi về giới thiệu với má anh ấy. Tại lúc đó hai đứa tôi hát chung với nhau hợp quá, được khán giả vô cùng yêu mến.

"Tôi và anh Vũ Linh bị ngộ nhận yêu nhau"- Ảnh 1.

Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh

Tự nhiên, hai đứa tôi có tình cảm với nhau. Tôi ở thành phố, cái gì cũng rành nên cố làm cho người bạn diễn của mình được ăn ý. Anh Vũ Linh cũng rất dễ thương, nên cô đào nào hát với anh ấy cũng thương chứ không riêng gì tôi.

Thực ra, tình cảm giữa chúng tôi là tình yêu sân khấu. Trong thời gian đầu, tôi bị ngộ nhận. Tại đêm nào tôi và anh Vũ Linh cũng hát cặp, hát yêu nhau tha thiết nên chúng tôi bị ngộ nhận yêu nhau.

Nhưng dần dần tự lý trí chúng tôi nhận ra rằng đây không phải là tình yêu trai gái, chỉ là tình yêu trên sân khấu, tình yêu của nghệ thuật thôi.

"Tôi và anh Vũ Linh bị ngộ nhận yêu nhau"- Ảnh 2.

Nhưng có một điều, khi tôi hát chung với người khác, tôi không thể nào thiết tha, mùi mẫn như là hát với anh Vũ Linh. Tôi hát với anh ấy mùi mẫn lắm nên khán giả tưởng chúng tôi yêu nhau thật, nhưng không phải. Chúng tôi thương nhau thật nhưng không phải tình yêu.

Hơn nữa, anh Vũ Linh hát với cô đào nào cũng vậy chứ không riêng gì tôi. Anh ấy hát với chị Tài Linh, với Thoại Mỹ, chị Thanh Hằng hay chị Phương Hồng Thủy cũng vậy. Anh Vũ Linh hát với nhiều đào và ai hát với anh cũng bật lên được.

Về sự ngộ nhận tình cảm này, không chỉ trên sân khấu đâu mà ngoài đời cũng thế. Ví dụ, khi gặp nhau, trao đổi này nọ tôi cũng tưởng rằng mình yêu người đó. Nhưng một thời gian sau, tôi tỉnh táo suy nghĩ lại thì thấy rõ đó không phải là tình yêu.

Đó chỉ là tình cảm bộc phát ngay lúc đó thôi, gọi là tình cảm thoáng qua thôi, không phải thứ lâu dài".

NSƯT Vũ Linh và NSƯT Thanh Thanh Tâm là một trong những "cặp đôi vàng" tiêu biểu nhất của sân khấu cải lương Việt Nam cuối thập niên 1980 và 1990. Sự ăn ý vượt trội từ giọng hát, ánh mắt đến phong cách diễn xuất giúp cả hai tạo nên cơn sốt qua hàng loạt tác phẩm tuồng cổ và cải lương xã hội vang bóng một thời. Năm 1991, cặp đôi cùng ghi dấu ấn lớn khi đồng nhận Huy chương Vàng giải thưởng Trần Hữu Trang.

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Tags

vũ linh

Thanh Thanh Tâm

nghệ sĩ miền nam

Cải lương

sao Việt

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