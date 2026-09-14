Tình hình hiện tại của ca sĩ Tô Thanh Phương: Nhà hết gạo ăn

Vợ chồng Tô Thanh Phương hiện đang khó khăn, nhà hết gạo ăn.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm ca sĩ Tô Thanh Phương hiện đang bệnh nặng và có hoàn cảnh khá khó khăn. Được biết, nhóm Ngũ Long Du Ký đã từng tới thăm Tô Thanh Phương nhiều lần và cứ có việc là vợ anh lại gọi điện cầu cứu nhóm.

Nhóm Ngũ Long Du Ký tới thăm nghệ sĩ Tô Thanh Phương

Lúc các nghệ sĩ đến thăm, vợ ca sĩ Tô Thanh Phương đang đi chợ và phải khóa trái cửa để ông ở trong nhà một mình, không thể ra ngoài được. Nếu để Tô Thanh Phương ra ngoài, ông có thể lại leo qua lan can để nhảy lầu như lần trước.

So với những lần ghé thăm trước, lần này ca sĩ Tô Thanh Phương đã khỏe hơn nhiều. Ông có thể tự ngồi dậy và sắc mặt hồng hào hơn, lại tăng cân hơn trước. Nam ca sĩ còn nhớ ra Phi Phụng và nói được bập bẹ. Không những vậy, tinh thần của ông cũng ổn định hơn, không còn gào thét, đập phá. Tuy nhiên, ông vẫn chưa tự chủ đi đứng được.

Trong lần nhóm ghé thăm trước đây, Tô Thanh Phương bệnh nặng tới mức chỉ nằm một chỗ và gầy gò, không nhớ ra ai, tinh thần mê man, nửa tỉnh nửa mê. Vợ Tô Thanh Phương cho biết, ông sinh năm 1961, năm nay đã 65 tuổi.

Tô Thanh Phương hiện đã có thể tự ngồi dậy và sắc mặt hồng hào hơn

Nghệ sĩ Phương Dung biết gia đình Tô Thanh Phương hiện đã hết gạo ăn, liền nói: "Hôm nay bọn chị tới tiếp tế cho vợ chồng em đây. Chị đã dặn em rồi, khi nào hết gạo cứ nhắn cho chị để bọn chị gửi gạo đến cho.

Chúng tôi nhận cung cấp lương thực, thực phẩm cho vợ chồng anh Tô Thanh Phương nhưng vợ anh ấy hay mắc cỡ nên không bao giờ nói, có hết gạo cũng không nói".

Vợ Tô Thanh Phương hiện bị giãn tĩnh mạch chân, đi lại khó khăn và đau nhưng vì tiết kiệm tiền nên vẫn phải đi bộ cả một quãng đường dài để lấy thuốc cho chồng.

Ngoài gạo, lương thực, mắm muối, dầu ăn, nhóm Ngũ Long Du Ký còn tặng vợ chồng Tô Thanh Phương bánh trung thu và tiền mặt.

Ca sĩ Tô Thanh Phương sinh năm 1961 tại Cà Mau, là giọng ca dòng nhạc dân ca Nam Bộ hiện đại được nhiều khán giả yêu mến. Bắt đầu sự nghiệp từ Đoàn ca múa nhạc Minh Hải năm 1976, ông nhanh chóng khẳng định tài năng với giải Huy chương vàng toàn quốc năm 1985 và danh hiệu Ngôi sao nhạc nhẹ toàn quốc năm 1989.

Tên tuổi của Tô Thanh Phương gắn liền với thành công rực rỡ của ca khúc Bài ca đất phương Nam (nhạc phim Đất phương Nam, 1997), tạo ấn tượng sâu sắc nhờ chất giọng ngọt ngào, hào sảng.

Ngoài ra, ông còn để lại dấu ấn qua nhiều ca khúc mang đậm âm hưởng miền Tây như Ngẫu hứng lý qua cầu, Tiểu đoàn 307. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, tuổi già của nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn vì bệnh tật nặng, song hình ảnh và giọng hát của ông vẫn luôn sống mãi trong lòng công chúng.