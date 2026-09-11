Lý Nhã Kỳ thẳng thắn tuyên bố: "Nói nữa cũng thừa"

"Người hiểu thì không cần giải thích. Kẻ không hiểu có nói nữa cũng thừa" – Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Cô viết: "Vừa lòng mình là đủ, sao phải vừa lòng người? Người hiểu thì không cần giải thích. Kẻ không hiểu có nói nữa cũng thừa. Chuyện không đúng về ta, cứ để họ thêu hoa dệt gấm".

Những dòng chia sẻ của Lý Nhã Kỳ được nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả đồng cảm, động viên.

Được biết, trong thời gian qua, Lý Nhã Kỳ dù đã sống ẩn mình hơn, ít xuất hiện trước công chúng hơn, nhưng vẫn vướng phải nhiều lùm xùm, đồn đoán trên mạng xã hội về đời tư. Nữ diễn viên đã đôi lần lên tiếng về những tin đồn.

Chia sẻ ẩn ý của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Sự nghiệp nghệ thuật của cô ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách như Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa.

Bên cạnh nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và hàng hiệu cao cấp. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes với vai trò khách mời và nhà tài trợ.

Lý Nhã Kỳ được biến đến là phú bà của showbiz khi sở hữu nhiều tài sản giá trị như biệt thự, du thuyền và bộ sưu tập kim kim xa xỉ. Ngoài ra, cô còn thành lập quỹ từ thiện LYNK nhằm hỗ trợ các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Hiện tại, cô tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh song song với việc tham gia các chương trình giải trí.