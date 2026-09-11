HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lý Nhã Kỳ thẳng thắn tuyên bố: "Nói nữa cũng thừa"

Tùng Ninh
|

"Người hiểu thì không cần giải thích. Kẻ không hiểu có nói nữa cũng thừa" – Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Cô viết: "Vừa lòng mình là đủ, sao phải vừa lòng người? Người hiểu thì không cần giải thích. Kẻ không hiểu có nói nữa cũng thừa. Chuyện không đúng về ta, cứ để họ thêu hoa dệt gấm".

Những dòng chia sẻ của Lý Nhã Kỳ được nhiều bạn bè đồng nghiệp và khán giả đồng cảm, động viên.

Được biết, trong thời gian qua, Lý Nhã Kỳ dù đã sống ẩn mình hơn, ít xuất hiện trước công chúng hơn, nhưng vẫn vướng phải nhiều lùm xùm, đồn đoán trên mạng xã hội về đời tư. Nữ diễn viên đã đôi lần lên tiếng về những tin đồn.

Lý Nhã Kỳ tuyên bố: "Sao phải vừa lòng người" - Ảnh 1.

Chia sẻ ẩn ý của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Sự nghiệp nghệ thuật của cô ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách như Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa.

Bên cạnh nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ còn hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và hàng hiệu cao cấp. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes với vai trò khách mời và nhà tài trợ.

Lý Nhã Kỳ được biến đến là phú bà của showbiz khi sở hữu nhiều tài sản giá trị như biệt thự, du thuyền và bộ sưu tập kim kim xa xỉ. Ngoài ra, cô còn thành lập quỹ từ thiện LYNK nhằm hỗ trợ các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Hiện tại, cô tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh song song với việc tham gia các chương trình giải trí.

Con trai "bé Xuân Mai" 12 tuổi đẹp như tài tử Hong Kong
Tags

Lý nhã kỳ

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

lý nhã kỳ tài sản

lý nhã kỳ nhà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

01:30
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại