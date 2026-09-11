Con trai "bé Xuân Mai" 12 tuổi đẹp như tài tử Hong Kong

"Con trai lớn của Xuân Mai mới có 12 tuổi mà tự quay, tự edit clip cho mẹ để đăng lên mạng xã hội" – Tuấn Cảnh nói.

Mới đây, tại livestream với danh hài Thúy Nga, bố ruột bé Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh đã chia sẻ về con gái và các cháu ngoại.

Anh nói: "Xuân Mai bây giờ cũng đi hát trở lại rồi nhưng bữa giờ có show không thì tôi không biết vì tôi không hỏi.

Thúy Nga và Tuấn Cảnh

Hôm nọ Xuân Mai cũng gọi điện hỏi thăm tôi đã khai trương tiệm cơm chưa. Xuân Mai dạo này cũng chịu khó tương tác trên mạng xã hội.

Con trai lớn của Xuân Mai mới có 12 tuổi mà tự quay, tự edit clip cho mẹ để đăng lên mạng xã hội. Nó tự làm hết các clip cho mẹ nó luôn, Xuân Mai chỉ việc vào quay rồi đăng lên. Nó còn tự vẽ tự trang trí hết bối cảnh trong các clip mẹ nó quay, nó giỏi lắm.

Hồi bé thì tôi không để ý nhưng giờ nó lớn cũng cao ráo, đẹp trai lắm, như tài tử bên Hong Kong. Không biết nó có thích hát không nhưng nhìn mặt lanh lắm. Con gái út của Xuân Mai cũng lanh".

Ca sĩ Xuân Mai, hiện tượng âm nhạc thiếu nhi một thời với những ca khúc quen thuộc như Con cò bé bé, Cháu yêu bà, Rửa mặt như mèo... Cô đã sang Mỹ định cư từ năm 2004 cùng gia đình.

Tại đây, cô tập trung hoàn toàn vào việc học tập, sau đó lập gia đình sớm và trải qua cuộc sống bình dị, kín tiếng bên chồng cùng ba người con.

Để lo cho tổ ấm, Xuân Mai từng làm nhiều công việc chân tay như bán phở, phụ việc tại tiệm điện thoại của gia đình hay làm nhân viên ngân hàng. Sau nhiều năm tạm dừng nghệ thuật để dành trọn thời gian cho gia đình, mới đây cô đã chính thức đánh dấu sự trở lại với đường đua âm nhạc.

Màn tái xuất này được khởi đầu bằng việc phát hành ca khúc mới năm 2026. Sự trở lại của Xuân Mai nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả - những người từng gắn liền tuổi thơ với giọng hát của cô.

Tuy diện mạo và giọng hát đã mang nét trưởng thành, đằm thắm của một người mẹ, cô vẫn giữ được sự mộc mạc, gần gũi trong tâm hồn. Lần tái xuất này không chỉ thỏa mãn niềm đam mê ca hát vốn có mà còn là lời tri ân chân thành mà Xuân Mai muốn gửi tới công chúng.