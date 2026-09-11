Tuấn Ngọc tâm sự cuộc sống tại Mỹ ở tuổi 78

"Ngoài thời gian đi hát, người ca sĩ như tôi luôn phải tự tập luyện ở nhà. Người ta nói văn ôn võ luyện" – Tuấn Ngọc nói.

Mới đây, chương trình Nhịp đập giải trí đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Tuấn Ngọc. Tại chương trình tuần này, danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ về cuộc sống của ông tại Mỹ ở tuổi 78.

Tuấn Ngọc

Ông nói: "Ngoài thời gian đi hát, người ca sĩ như tôi luôn phải tự tập luyện ở nhà. Người ta nói văn ôn võ luyện. Đến tận bây giờ, mỗi ngày tôi vẫn phải tập hát, nôm na là luyện thanh.

Mỗi người có một cách thể hiện kỹ thuật, trình bày bài hát. Đối với tôi, nghệ sĩ phải có lối đi riêng, âm nhạc lại luôn thay đổi mỗi ngày, nên bản thân người nghệ sĩ phải luôn tự học hỏi, cập nhật liên tục.

Tôi luôn cố gắng giữ gìn việc tập luyện mỗi ngày. Làm người ca sĩ không dễ vì vừa cần phải có nghệ thuật, lại vừa phải có kỹ thuật. Phải hát sao cho có kỹ thuật nhưng vẫn phải nghệ thuật, không hát như cái máy".

Tiếp đó, Tuấn Ngọc chia sẻ về thời gian đầu sự nghiệp của mình: "Hồi xưa ở Việt Nam tôi không hát nhạc Việt mà chỉ hát nhạc ngoại, cũng không xuất hiện trên đài hay các sân khấu của người Việt. Thành ra tôi đi hát nhiều nhưng không ai biết.

Tôi cũng có hát ở Đại hội nhạc trẻ, nhưng một năm chỉ có một lần, nên khán giả hầu như không biết đến tôi.

Còn đi hát thì tôi hát từ năm 5 tuổi, lúc đang học mẫu giáo. Nhà tôi khi đó ở Đà Lạt, bố tôi là nhạc sĩ Lữ Liên được đảm nhiệm một chương trình trên đài phát thanh ở Đà Lạt nên cho cả tôi và chị tôi là Bích Chiêu lên hát. Chị tôi lớn hơn tôi 5 tuổi.

Ngày đó ở Đà Lạt ít nghệ sĩ, nên chương trình âm nhạc của đài thường cho cả ca sĩ lớn lẫn trẻ con lên hát. Tôi nhớ tôi lên chương trình đó hát cùng cả tài tử Ngọc Phu. Đài phát thanh Đà Lạt lúc đó nhỏ lắm.

Tới năm tôi 17 tuổi thì gia đình tôi chuyển về Sài Gòn. Tôi cũng tới đài phát thanh hát và hát cho ban hợp ca trẻ, gồm những ca sĩ trẻ tầm tuổi như tôi. Tôi cứ thế hát cho tới sau này.

Ở đài phát thanh thì tôi hát tiếng Việt nhưng chủ yếu là nhạc thiếu nhi, nếu hát nhạc người lớn thì không nặng về tình yêu quá, phải phù hợp với lứa tuổi. Thời đó tôi hay song ca với Hoàng Oanh, Kim Chi. Nhưng sau này tôi lại chưa bao giờ hát lại với Hoàng Oanh".