HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tuấn Ngọc tâm sự cuộc sống tại Mỹ ở tuổi 78

Tùng Ninh
|

"Ngoài thời gian đi hát, người ca sĩ như tôi luôn phải tự tập luyện ở nhà. Người ta nói văn ôn võ luyện" – Tuấn Ngọc nói.

Mới đây, chương trình Nhịp đập giải trí đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Tuấn Ngọc. Tại chương trình tuần này, danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ về cuộc sống của ông tại Mỹ ở tuổi 78.

Tuấn Ngọc tâm sự cuộc sống tại Mỹ ở tuổi 78 - Ảnh 1.

Tuấn Ngọc

Ông nói: "Ngoài thời gian đi hát, người ca sĩ như tôi luôn phải tự tập luyện ở nhà. Người ta nói văn ôn võ luyện. Đến tận bây giờ, mỗi ngày tôi vẫn phải tập hát, nôm na là luyện thanh.

Mỗi người có một cách thể hiện kỹ thuật, trình bày bài hát. Đối với tôi, nghệ sĩ phải có lối đi riêng, âm nhạc lại luôn thay đổi mỗi ngày, nên bản thân người nghệ sĩ phải luôn tự học hỏi, cập nhật liên tục.

Tôi luôn cố gắng giữ gìn việc tập luyện mỗi ngày. Làm người ca sĩ không dễ vì vừa cần phải có nghệ thuật, lại vừa phải có kỹ thuật. Phải hát sao cho có kỹ thuật nhưng vẫn phải nghệ thuật, không hát như cái máy".

Tiếp đó, Tuấn Ngọc chia sẻ về thời gian đầu sự nghiệp của mình: "Hồi xưa ở Việt Nam tôi không hát nhạc Việt mà chỉ hát nhạc ngoại, cũng không xuất hiện trên đài hay các sân khấu của người Việt. Thành ra tôi đi hát nhiều nhưng không ai biết.

Tôi cũng có hát ở Đại hội nhạc trẻ, nhưng một năm chỉ có một lần, nên khán giả hầu như không biết đến tôi.

Tuấn Ngọc tâm sự cuộc sống tại Mỹ ở tuổi 78 - Ảnh 2.

Còn đi hát thì tôi hát từ năm 5 tuổi, lúc đang học mẫu giáo. Nhà tôi khi đó ở Đà Lạt, bố tôi là nhạc sĩ Lữ Liên được đảm nhiệm một chương trình trên đài phát thanh ở Đà Lạt nên cho cả tôi và chị tôi là Bích Chiêu lên hát. Chị tôi lớn hơn tôi 5 tuổi.

Ngày đó ở Đà Lạt ít nghệ sĩ, nên chương trình âm nhạc của đài thường cho cả ca sĩ lớn lẫn trẻ con lên hát. Tôi nhớ tôi lên chương trình đó hát cùng cả tài tử Ngọc Phu. Đài phát thanh Đà Lạt lúc đó nhỏ lắm.

Tới năm tôi 17 tuổi thì gia đình tôi chuyển về Sài Gòn. Tôi cũng tới đài phát thanh hát và hát cho ban hợp ca trẻ, gồm những ca sĩ trẻ tầm tuổi như tôi. Tôi cứ thế hát cho tới sau này.

Ở đài phát thanh thì tôi hát tiếng Việt nhưng chủ yếu là nhạc thiếu nhi, nếu hát nhạc người lớn thì không nặng về tình yêu quá, phải phù hợp với lứa tuổi. Thời đó tôi hay song ca với Hoàng Oanh, Kim Chi. Nhưng sau này tôi lại chưa bao giờ hát lại với Hoàng Oanh".

Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"
Tags

Tuấn Ngọc

Đà Lạt

Mỹ

sao Việt

Nhạc xưa

Hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại