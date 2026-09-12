"Tôi dẫn anh Vũ Linh ra chợ mua quần áo, dụ anh ấy cắt tóc"

"Tới khi thân rồi, tôi mới dẫn anh Vũ Linh ra chợ mua quần áo khác để anh ấy mặc cho tươi tắn hơn, rồi dụ anh Vũ Linh cắt tóc" – NSƯT Thanh Thanh Tâm nói.

Mới đây, tại kênh Cúc Phương – Chuyện sân khấu, NSƯT Thanh Thanh Tâm đã chia sẻ về kỷ niệm diễn chung với cố NSƯT Vũ Linh.

Cô nói: "Lúc đó cả sân khấu đều cười, anh Vũ Linh cũng cười. Mỗi lần anh Vũ Linh cười là ai cũng cười theo vì anh ấy có tiếng cười giòn lắm. Bản thân tôi cũng mắc cười lắm mà không dám cười.

Thanh Thanh Tâm

Vì nếu cả sân khấu đều cười thì có những khán giả khó tính sẽ phê bình nghệ sĩ. Cho nên, ít nhiều trên sân khấu phải có người không cười để kéo không khí lại, để những người đang cười lớn trên sân khấu nhìn qua thấy tôi không cười thì kìm lại một chút rồi trở về với đúng vở diễn. Kiểu như không được để mọi thứ đi quá xa khỏi vở diễn.

Tôi hoạt động ở nhà hát Trần Hữu Trang, còn anh Vũ Linh trước khi về nhà hát Trần Hữu Trang thì diễn cho đoàn Sông Bé.

Buổi diễn cuối cùng của anh Vũ Linh ở đoàn Sông Bé, tôi có đi xem dù lúc đó anh ấy chưa biết tôi là ai. Lần đầu xem anh Vũ Linh diễn tôi bất ngờ vì anh ấy lên sân khấu là tỏa sáng rực rỡ luôn.

Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh

Anh Vũ Linh và chú Hữu Lợi là hai trường hợp đặc biệt, ở ngoài thì ốm, không đẹp, nhưng lên sân khấu là sáng rực, đẹp lung linh. Tôi đi coi, ngồi dưới mà mê mẩn.

Sau này, anh Vũ Linh về nhà hát Trần Hữu Trang. Lúc anh ấy đi tập tuồng, tôi thấy anh ấy mặc áo sơ mi có cổ, sọc đỏ to đùng thì cũng buồn cười lắm. Tới khi thân rồi, tôi mới dẫn anh Vũ Linh ra chợ mua quần áo khác để anh ấy mặc cho tươi tắn hơn, rồi dụ anh Vũ Linh cắt tóc.

Từ đó, anh Vũ Linh thay đổi hình ảnh cho chỉn chu, thành phố hơn. Hồi đó ai đi hát ở đoàn tỉnh cũng để kiểu tóc quăn quăn, dài dài, nhìn không được gọn gàng, trẻ trung lắm".

Thanh Thanh Tâm sinh năm 1963, là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, con gái của cố nghệ sĩ Nam Hùng và Thanh Thanh Hoa. Cô ghi dấu ấn qua các vai đào chính trong nhiều vở tuồng kinh điển và đạt Giải thưởng Trần Hữu Trang năm 1991.

Tên tuổi của Thanh Thanh Tâm đặc biệt gắn liền với các đêm diễn đôi cùng NSƯT Vũ Linh trên sân khấu cải lương thập niên 1990. Năm 2013, cô rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, cô vẫn tham gia một số chương trình biểu diễn dành cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại.