Mẹ đơn thân chuyên đóng phú bà: "Toàn đồ giả thôi"

"Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, cảm thấy bế tắc quá thì tôi cũng chia sẻ với bạn bè, tâm sự một vài lời" – Thân Thúy Hà nói.

Vừa qua, tại chương trình Antrich, diễn viên Thân Thúy Hà đã chia sẻ về con người thật của mình. Cô nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải chữa lành điều gì đó vì tôi sống thật với bản thân mình, sống thật với mọi người.

Tôi không cần phải gồng gánh, ngụy trang bản thân mình với ai đó. Ví như tuy tôi mạnh mẽ nhưng nếu sợ con gián, thì tôi vẫn nói rằng tôi sợ gián, chứ không giấu đi hoặc nói rằng mình không sợ gì hết. Hay, nhìn tôi hung dữ, chuyên đóng vai ác nhưng tôi rất sợ con sâu.

Đó là chuyện bình thường. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, cảm thấy bế tắc quá thì tôi cũng chia sẻ với bạn bè, tâm sự một vài lời. Thậm chí, nếu khóc được, tôi vẫn ngồi khóc với bạn bè.

Tôi không gồng, không có kiểu trốn tránh bản thân để tỏ ra thế này thế kia. Tôi cũng không thích làm cái gì quá hoàn hảo, đẹp đẽ trước mặt mọi người mà sau lưng lại không phải như thế.

Tôi thường hay đóng vai giàu có, phú bà sang chảnh. Nhưng tôi nói luôn trên trang cá nhân là những đồ tôi mặc, trang sức tôi đeo đều là đồ rẻ tiền, giá chỉ có nhiêu đó. Mọi người xem phim thấy đẹp vậy thôi nhưng thực ra toàn đồ giả thôi.

Nếu tôi làm việc với cường độ nhiều, mệt mỏi quá thì cách chữa lành của tôi là nghỉ ngơi, đi du lịch, xả stress hoặc ở nhà. Ngày nào không đi làm, tôi ở nhà nằm từ sáng tới chiều. Tôi không nấu ăn, dọn dẹp, thích thì làm, không thích thì nằm không làm gì cả. Không phải không thích mà vẫn cứ phải làm.

Tôi không biết những phụ nữ có chồng thì thế nào vì tôi không có chồng, nhưng tôi vẫn có con và phải lo cho con. Tôi không phải lo cho chồng thì vẫn lo cho con, còn phải lo gấp đôi. Nhưng nếu hôm nay tôi mệt tôi vẫn không nấu, mua đồ ăn bên ngoài cho con, mai khỏe thì tôi nấu, không phải bắt buộc phải ăn cơm nhà.

Con tôi cũng vậy, đang nghỉ hè thì cho chơi thoải mái, thức khuya cũng được chứ không phải 9 giờ lên giường đi ngủ. Nhưng vào nhập học thì phải học hành đâu ra đó".