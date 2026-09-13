HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Diễm phúc cho Trường Giang gặp được vị cứu tinh

Long Phạm
|

Nhiều người thường nói, Nhã Phương chính là vị cứu tinh của Trường Giang.

Trong sự nghiệp của mình, Trường Giang không ít lần gặp phải lùm xùm về đời tư. Có những scandal lớn tới mức khiến anh phải lao đao trước búa rìu dư luận.

Diễm phúc cho Trường Giang gặp được vị cứu tinh- Ảnh 1.

Nhưng đến hiện tại, sau gần 20 năm lăn lộn với nghề, Trường Giang vẫn đứng vững và ngày càng có vị trí rõ rệt trong showbiz. Anh được nhiều đàn em như Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy kính nể. Đặc biệt, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ còn coi Trường Giang như ân nhân.

Trong nhiều game show, chương trình truyền hình, Trường Giang luôn được đứng vào vị trí host, anh cả, chủ trì.

Để vượt qua mọi búa rìu dư luận và nhiều sóng gió, thị phi, Trường Giang thực sự may mắn khi có người vợ là Nhã Phương. Nhiều người còn cho rằng, Nhã Phương chính là vị cứu tinh cho sự nghiệp của Trường Giang.

Vì ở bất cứ thời điểm nào, biến cố nào hay thị phi nào xảy ra, Nhã Phương cũng luôn chọn cách im lặng và ở bên chồng. Không bao giờ cô lên tiếng để "thêm dầu vào lửa" hay có bất cứ động thái gì để dư luận bám được vào mổ xẻ.

Diễm phúc cho Trường Giang gặp được vị cứu tinh- Ảnh 2.

Dù cũng là một diễn viên hoạt động trong showbiz nhưng Nhã Phương lại giữ được lối sống vô cùng kín đáo, sạch sẽ và là điểm tựa lớn cho Trường Giang để anh ra ngoài làm nghề. Cô chịu lui về một bước làm hậu phương cho Trường Giang, vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng vừa đủ để giữ đam mê, không sa đà vào công việc.

Nhã Phương từng chia sẻ tại chương trình Kháng thương về sự lui lại của mình: "Thực ra, tôi chưa bao giờ dừng lại. Chỉ có những giai đoạn tôi bắt buộc phải dừng lại như lúc mang thai, để tôi nghỉ ngơi và sẵn sàng cho hành trình vượt cạn. Nhưng trong thời gian đó, tôi vẫn nuôi dưỡng đam mê từ bên trong và để nó cháy mỗi ngày".

Ở Nhã Phương, người ta vẫn thấy hình ảnh người phụ nữ đặt gia đình lên trên hết và luôn lo vun đắp cho gia đình, chồng con.

Diễm phúc cho Trường Giang gặp được vị cứu tinh- Ảnh 3.

Chính sự bình lặng, kín đáo của Nhã Phương đã bù trừ cho Trường Giang để cân bằng sự nghiệp của anh.

Không những vậy, Nhã Phương luôn ca ngợi và tỏ lòng cảm kích mỗi khi nhắc đến chồng trên truyền thông. Những chia sẻ của Nhã Phương cho khán giả thấy sự chân thật, thật lòng, không hề màu mè, giả trân, không phải bênh chồng. Nhã Phương khéo léo hơn cả khi im lặng trong lúc sóng gió, để một lúc nào đó mới chia sẻ về chồng.

Qua những chia sẻ của Nhã Phương, công chúng thấy Trường Giang đúng là một người chồng mẫu mực, biết chăm lo cho vợ con và luôn hết lòng với gia đình.

Chẳng hạn, Nhã Phương từng bật khóc khi nhắc đến Trường Giang tại chương trình Kháng thương: "Tôi phải cảm ơn người đồng hành đã luôn kề cận bên cạnh, ủng hộ tôi, khuyến khích tôi được là chính tôi. Đó chính là ông xã tôi Trường Giang.

Cả ba lần tôi vượt cạn đều không có ông xã bên cạnh do hoàn cảnh công việc. Tôi vẫn có một chút tủi thân trong khoảnh khắc đó vì ai cũng muốn người đàn ông của mình ở bên cạnh.

Diễm phúc cho Trường Giang gặp được vị cứu tinh- Ảnh 4.

Nhưng tôi hiểu được công việc của anh và dù anh ở đâu thì anh vẫn đang hướng về mẹ con tôi. Vì thế, tôi không bao giờ làm cho chồng áp lực hay trách chồng vì điều đó.

Điều khiến tôi an tâm nhất là dù anh ở bất cứ đâu vẫn hướng về tôi. Vợ chồng tôi đã sống với nhau nhiều năm nên hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào người đó cũng phải có mặt mà là tôi phải cảm thấy được sự đồng hành của anh dù ở bất cứ đâu.

Tôi tin rằng, trong hành trình đó chúng tôi vẫn đang ở bên nhau. Tôi không nghĩ mình sẽ xúc động như vậy. Tôi thấy hạnh phúc, biết ơn vì sự đồng hành của chồng là rất lớn với tôi. Tôi biết ơn rất nhiều".

Những chia sẻ của Nhã Phương về chồng đầy ắp sự thấu hiểu và gắn bó bền bỉ, cho thấy một tình yêu lớn. Sau tất cả, Nhã Phương vẫn khẳng định: "Hiện tại, cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc".

Chính sự thấu hiểu và đồng hành của Nhã Phương đã tạo thành điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp của Trường Giang. Dù bất cứ scandal nào xảy đến, công chúng vẫn thấy gia đình Trường Giang hạnh phúc, yên ấm và Nhã Phương vẫn ở bên không lung lay.

Và cũng nhờ đó, Trường Giang có thể vượt qua mọi scandal, sóng gió sự nghiệp. Cho đến cùng, Trường Giang vẫn giữ được hình ảnh một nghệ sĩ có gia đình êm ấm, hạnh phúc và đó là cái khiến công chúng khó lòng chê trách được anh.

Con trai "bé Xuân Mai" 12 tuổi đẹp như tài tử Hong Kong
Tags

Trường Giang

Nhã Phương

trường giang con riêng

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

showbiz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

Giây phút bắt giữ nghi phạm dùng kéo sát hại người tình Ma Kiên La 36 tuổi

01:59
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

Honda ra mắt xe số mới giá khoảng 53,5 triệu đồng: Cực tiết kiệm xăng, nặng 88 kg

01:26
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại