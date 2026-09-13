Diễm phúc cho Trường Giang gặp được vị cứu tinh

Nhiều người thường nói, Nhã Phương chính là vị cứu tinh của Trường Giang.

Trong sự nghiệp của mình, Trường Giang không ít lần gặp phải lùm xùm về đời tư. Có những scandal lớn tới mức khiến anh phải lao đao trước búa rìu dư luận.



Nhưng đến hiện tại, sau gần 20 năm lăn lộn với nghề, Trường Giang vẫn đứng vững và ngày càng có vị trí rõ rệt trong showbiz. Anh được nhiều đàn em như Lâm Vỹ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy kính nể. Đặc biệt, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ còn coi Trường Giang như ân nhân.

Trong nhiều game show, chương trình truyền hình, Trường Giang luôn được đứng vào vị trí host, anh cả, chủ trì.

Để vượt qua mọi búa rìu dư luận và nhiều sóng gió, thị phi, Trường Giang thực sự may mắn khi có người vợ là Nhã Phương. Nhiều người còn cho rằng, Nhã Phương chính là vị cứu tinh cho sự nghiệp của Trường Giang.

Vì ở bất cứ thời điểm nào, biến cố nào hay thị phi nào xảy ra, Nhã Phương cũng luôn chọn cách im lặng và ở bên chồng. Không bao giờ cô lên tiếng để "thêm dầu vào lửa" hay có bất cứ động thái gì để dư luận bám được vào mổ xẻ.

Dù cũng là một diễn viên hoạt động trong showbiz nhưng Nhã Phương lại giữ được lối sống vô cùng kín đáo, sạch sẽ và là điểm tựa lớn cho Trường Giang để anh ra ngoài làm nghề. Cô chịu lui về một bước làm hậu phương cho Trường Giang, vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng vừa đủ để giữ đam mê, không sa đà vào công việc.

Nhã Phương từng chia sẻ tại chương trình Kháng thương về sự lui lại của mình: "Thực ra, tôi chưa bao giờ dừng lại. Chỉ có những giai đoạn tôi bắt buộc phải dừng lại như lúc mang thai, để tôi nghỉ ngơi và sẵn sàng cho hành trình vượt cạn. Nhưng trong thời gian đó, tôi vẫn nuôi dưỡng đam mê từ bên trong và để nó cháy mỗi ngày".

Ở Nhã Phương, người ta vẫn thấy hình ảnh người phụ nữ đặt gia đình lên trên hết và luôn lo vun đắp cho gia đình, chồng con.

Chính sự bình lặng, kín đáo của Nhã Phương đã bù trừ cho Trường Giang để cân bằng sự nghiệp của anh.

Không những vậy, Nhã Phương luôn ca ngợi và tỏ lòng cảm kích mỗi khi nhắc đến chồng trên truyền thông. Những chia sẻ của Nhã Phương cho khán giả thấy sự chân thật, thật lòng, không hề màu mè, giả trân, không phải bênh chồng. Nhã Phương khéo léo hơn cả khi im lặng trong lúc sóng gió, để một lúc nào đó mới chia sẻ về chồng.

Qua những chia sẻ của Nhã Phương, công chúng thấy Trường Giang đúng là một người chồng mẫu mực, biết chăm lo cho vợ con và luôn hết lòng với gia đình.

Chẳng hạn, Nhã Phương từng bật khóc khi nhắc đến Trường Giang tại chương trình Kháng thương: "Tôi phải cảm ơn người đồng hành đã luôn kề cận bên cạnh, ủng hộ tôi, khuyến khích tôi được là chính tôi. Đó chính là ông xã tôi Trường Giang.

Cả ba lần tôi vượt cạn đều không có ông xã bên cạnh do hoàn cảnh công việc. Tôi vẫn có một chút tủi thân trong khoảnh khắc đó vì ai cũng muốn người đàn ông của mình ở bên cạnh.

Nhưng tôi hiểu được công việc của anh và dù anh ở đâu thì anh vẫn đang hướng về mẹ con tôi. Vì thế, tôi không bao giờ làm cho chồng áp lực hay trách chồng vì điều đó.

Điều khiến tôi an tâm nhất là dù anh ở bất cứ đâu vẫn hướng về tôi. Vợ chồng tôi đã sống với nhau nhiều năm nên hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào người đó cũng phải có mặt mà là tôi phải cảm thấy được sự đồng hành của anh dù ở bất cứ đâu.

Tôi tin rằng, trong hành trình đó chúng tôi vẫn đang ở bên nhau. Tôi không nghĩ mình sẽ xúc động như vậy. Tôi thấy hạnh phúc, biết ơn vì sự đồng hành của chồng là rất lớn với tôi. Tôi biết ơn rất nhiều".

Những chia sẻ của Nhã Phương về chồng đầy ắp sự thấu hiểu và gắn bó bền bỉ, cho thấy một tình yêu lớn. Sau tất cả, Nhã Phương vẫn khẳng định: "Hiện tại, cuộc sống của tôi đang rất hạnh phúc".

Chính sự thấu hiểu và đồng hành của Nhã Phương đã tạo thành điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp của Trường Giang. Dù bất cứ scandal nào xảy đến, công chúng vẫn thấy gia đình Trường Giang hạnh phúc, yên ấm và Nhã Phương vẫn ở bên không lung lay.

Và cũng nhờ đó, Trường Giang có thể vượt qua mọi scandal, sóng gió sự nghiệp. Cho đến cùng, Trường Giang vẫn giữ được hình ảnh một nghệ sĩ có gia đình êm ấm, hạnh phúc và đó là cái khiến công chúng khó lòng chê trách được anh.