Trong nhiều năm, phụ nữ thường được khuyên rằng hãy kết hôn rồi mới tính chuyện mua nhà. Thế nhưng, ngày càng nhiều người trẻ lại chọn hướng đi ngược lại: mua nhà trước, kết hôn sau. Không chỉ là câu chuyện an cư, việc sở hữu bất động sản từ sớm còn giúp họ bảo vệ tài sản, tận dụng các chính sách vay mua nhà và có vị thế tài chính vững vàng hơn trước những biến động của cuộc sống.

Năm 30 tuổi, tôi ký hợp đồng mua căn hộ đầu tiên của mình.

Thời điểm đó, quyết định này khiến không ít người ngạc nhiên. Một cô gái độc thân mang trên vai khoản vay kéo dài hàng chục năm nghe có vẻ khá mạo hiểm. Nhiều người khuyên tôi nên chờ đến khi kết hôn rồi mua nhà chung với chồng để giảm áp lực tài chính.

Nhưng nhìn từ góc độ quản lý tài sản, tôi cho rằng việc sở hữu một bất động sản trước hôn nhân là một quyết định đáng cân nhắc, đặc biệt với những người có khả năng tài chính ổn định.

Sau nhiều năm đi làm, tôi nhận ra rằng thu nhập chỉ là một phần của bài toán tài chính. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để biến khoản tiền tích lũy thành tài sản có khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Nhà ở không chỉ là nơi để ở

Với thế hệ trẻ hiện nay, nhà ở không còn đơn thuần là nhu cầu sinh hoạt.

Đó còn là một loại tài sản có khả năng bảo toàn giá trị trước lạm phát, tạo nền tảng cho các kế hoạch tài chính dài hạn và mang lại cảm giác an toàn trong những giai đoạn biến động của cuộc sống.

Trong nhiều gia đình, bất động sản vẫn là tài sản có giá trị lớn nhất. Việc sở hữu nhà từ sớm đồng nghĩa với việc bắt đầu quá trình tích lũy tài sản sớm hơn.

Nếu trì hoãn quá lâu, người mua có thể phải đối mặt với giá nhà tăng cao hơn khả năng tích lũy của thu nhập.

Đây là lý do nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng, nếu đã có nguồn thu nhập ổn định và khoản dự phòng đủ lớn, việc mua nhà sớm có thể là một chiến lược tích lũy tài sản dài hạn đáng cân nhắc.

Một lợi thế tài chính mà nhiều người thường bỏ qua

Một trong những lý do khiến tôi quyết định mua nhà trước khi kết hôn là các chính sách dành cho người mua nhà lần đầu.

Ở nhiều thị trường, người mua nhà lần đầu thường được hưởng những điều kiện vay thuận lợi hơn như tỷ lệ vốn tự có thấp hơn, lãi suất ưu đãi hơn hoặc tiếp cận các gói tín dụng hỗ trợ.

Khoảng chênh lệch này có thể không quá lớn trong ngắn hạn, nhưng khi tính trên thời gian vay 20-25 năm, số tiền tiết kiệm được là không hề nhỏ.

Tôi từng lập bảng tính và nhận ra rằng chỉ cần chênh lệch lãi suất vài phần mười điểm phần trăm cũng có thể tạo ra khác biệt lên tới hàng trăm triệu đồng trong toàn bộ thời gian vay.

Điều đó khiến tôi hiểu rằng mua nhà không chỉ là quyết định tiêu dùng mà còn là một quyết định tài chính dài hạn.

Tài sản riêng giúp giảm rủi ro tài chính trong tương lai

Nói đến chuyện mua nhà trước hôn nhân, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc phòng ngừa rủi ro nếu hôn nhân đổ vỡ.

Tuy nhiên, đó chỉ là một phần rất nhỏ.

Giá trị lớn hơn nằm ở việc mỗi người đều có một nền tảng tài chính độc lập trước khi bước vào cuộc sống chung.

Khi có tài sản riêng, phụ nữ thường chủ động hơn trong các quyết định quan trọng như thay đổi công việc, nghỉ sinh con, chăm sóc cha mẹ hoặc khởi nghiệp.

Tôi từng biết một người bạn dùng chính căn hộ mua trước hôn nhân để thế chấp vay vốn mở cửa hàng kinh doanh. Sau vài năm, khoản đầu tư đó mang lại nguồn thu nhập lớn hơn nhiều so với giá trị ban đầu của căn hộ.

Trong trường hợp này, bất động sản không chỉ là nơi ở mà còn trở thành công cụ tài chính.

Mua nhà trước hôn nhân cũng là cách nhìn rõ quan điểm tiền bạc của đối phương

Một điều thú vị là tài sản thường khiến những cuộc trò chuyện về tiền bạc diễn ra sớm hơn.

Khi bắt đầu bàn đến tương lai, tôi nhận thấy cách mỗi người nhìn nhận về căn nhà phản ánh khá rõ tư duy tài chính của họ.

Có người xem đó là thành quả lao động đáng được tôn trọng.

Có người coi đó là nền tảng để hai người cùng phát triển.

Nhưng cũng có người chỉ tập trung vào việc tài sản đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi của mình trong tương lai.

Thực tế, những cuộc trao đổi như vậy không hề tiêu cực.

Ngược lại, chúng giúp hai người hiểu rõ hơn về quan điểm quản lý tiền bạc, đầu tư và tích lũy tài sản trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

Nhiều chuyên gia tài chính gia đình cho rằng sự khác biệt trong tư duy tiền bạc là nguyên nhân của rất nhiều mâu thuẫn sau kết hôn.

Vì vậy, việc trao đổi thẳng thắn từ sớm đôi khi giúp tránh được những bất đồng lớn trong tương lai.

Hôn nhân ngày nay không còn là giải pháp tài chính

Nếu như trước đây, kết hôn thường gắn liền với mục tiêu ổn định kinh tế thì hiện nay, ngày càng nhiều phụ nữ coi hôn nhân và tài chính là hai vấn đề độc lập.

Họ muốn có nghề nghiệp riêng, nguồn thu nhập riêng và tài sản riêng trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Điều đó không đồng nghĩa với việc họ ít tin vào hôn nhân hơn.

Ngược lại, khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác về tài chính, họ có thể đưa ra quyết định kết hôn dựa trên sự phù hợp về giá trị sống thay vì áp lực kinh tế.

Nhìn lại tuổi 30, tôi vẫn cho rằng mua nhà là một trong những quyết định tài chính đúng đắn nhất của mình.

Không phải vì căn hộ đó tăng giá bao nhiêu, cũng không phải vì nó giúp tôi tránh được một mối quan hệ không phù hợp.

Quan trọng hơn, nó giúp tôi hiểu rằng sự an toàn tài chính không đến từ việc tìm được ai đó để dựa vào, mà đến từ khả năng tự xây dựng nền tảng tài sản cho chính mình.

Và trong một thế giới đầy biến động, có lẽ đó mới là khoản đầu tư mang lại giá trị lâu dài nhất.