Tôi đến nhà người yêu ăn cơm 5 lần, lần thứ 6 mới hiểu vì sao mẹ anh luôn ăn sau cùng

Đến lần thứ sáu sang ăn cơm, tôi vô tình đến sớm hơn mọi khi gần một tiếng.

Tôi và anh quen nhau gần ba năm. Nhà anh cách chỗ tôi làm không xa nên cuối tuần tôi thường sang chơi. Trong hơn một năm, tôi đã ăn cơm ở nhà anh vài lần. Gia đình anh không giàu có nhưng lúc nào cũng ấm cúng. Bố anh vui tính, em gái đang học đại học, còn mẹ là người quán xuyến mọi việc trong nhà. Có một điều tôi để ý ngay từ những lần đầu nhưng không nghĩ nhiều, đó là mẹ anh luôn là người ngồi vào mâm cuối cùng.

Lần nào cũng vậy, dù đã đến giờ ăn, bà vẫn đi đi lại lại giữa bếp và phòng khách. Khi thì lấy thêm bát, khi thì hâm lại bát canh, lúc lại hỏi mọi người có ăn thêm cơm không. Chỉ khi cả nhà đã ngồi đông đủ, bà mới bới cho mình một bát cơm rồi ngồi xuống. Đến lúc mọi người ăn gần xong, bà lại đứng dậy dọn bớt đĩa hoặc lấy hoa quả tráng miệng.

Ban đầu, tôi nghĩ đó là thói quen của những người mẹ Việt Nam. Mẹ tôi ở nhà cũng vậy nên tôi không để ý. Thỉnh thoảng tôi còn đứng lên phụ thì bà cười bảo: "Con cứ ăn đi, mẹ quen rồi".

Đến lần thứ sáu sang ăn cơm, tôi vô tình đến sớm hơn mọi khi gần một tiếng. Cửa nhà không khóa nên tôi bước vào. Từ ngoài sân, tôi đã nghe tiếng mẹ anh gọi với lên tầng bảo cả nhà xuống ăn cơm. Không ai trả lời ngay. Bố anh còn đang xem dở trận bóng, em gái vẫn bấm điện thoại, còn người yêu tôi bảo chờ nốt cuộc họp trực tuyến.

Ảnh minh họa

Mẹ anh không giục thêm. Bà lặng lẽ quay vào bếp, lấy nắp đậy kín các món ăn rồi tiếp tục ngồi nhặt rau chuẩn bị cho bữa hôm sau.

Khoảng gần ba mươi phút sau, mọi người mới lần lượt xuống bàn. Điều khiến tôi bất ngờ là tất cả các món ăn đều được hâm nóng lại. Bà vẫn cười nói bình thường như thể chuyện chờ đợi ấy diễn ra mỗi ngày.

Lúc dọn cơm, tôi khẽ hỏi người yêu sao cả nhà không ăn đúng giờ để mẹ đỡ vất vả. Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi bảo từ trước đến giờ vẫn thế. Bố thích xem hết chương trình mới ăn, em gái học thêm online nên lệch giờ, còn anh đi làm về thất thường. Mẹ luôn bảo đợi đủ người ăn cơm mới ngon nên chưa bao giờ ăn trước.

Tối hôm đó, khi mọi người đã ra phòng khách, tôi vào bếp phụ rửa bát. Nhìn mẹ anh lặng lẽ xúc phần cơm cháy còn sót dưới đáy nồi vào bát mình, tôi mới hỏi nhỏ sao bà không ăn trước khi mọi người về.

Bà chỉ cười hiền rồi nói: "Không phải mẹ thích ăn sau. Chỉ là mẹ muốn cả nhà ăn được bữa cơm nóng. Nếu mẹ ăn trước thì lúc các con về lại phải hâm đi hâm lại từng món. Mẹ ăn sau một chút cũng không sao".

Câu trả lời ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Bấy lâu nay, tôi vẫn nghĩ mẹ anh luôn ăn sau vì thói quen hoặc vì nếp nhà. Đến hôm đó tôi mới hiểu, bà không phải người cuối cùng lên mâm vì muốn hy sinh, mà vì bà luôn đặt cảm giác của cả gia đình lên trước mình.

Hôm ấy, lần đầu tiên người yêu tôi chủ động đứng dậy lấy bát cho mẹ rồi bảo cả nhà từ tuần sau sẽ cố gắng về đúng giờ để ăn cơm cùng nhau. Bố anh cũng tắt tivi sớm hơn, còn em gái cất điện thoại trước khi ngồi vào bàn.

Sau này khi cưới nhau, tôi mới nhận ra điều quý nhất không phải là những món ăn trên mâm cơm, mà là việc mọi người đều hiểu rằng không nên để một người mãi là người ăn sau cùng chỉ vì họ thương cả gia đình.