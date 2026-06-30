Chuẩn bị tiễn biệt lần cuối, người thân chết lặng khi nghe tiếng xin nước uống phát ra từ quan tài

Ngay giữa lúc mọi người chuẩn bị nói lời tiễn biệt, một âm thanh bất ngờ phát ra từ quan tài khiến cả gia đình không tin vào những gì đang xảy ra.

Âm thanh phát ra từ quan tài khiến cả tang lễ rúng động

Giữa không khí tang thương bao trùm, khi quan tài đã được đặt để chuẩn bị cho nghi thức tiễn biệt cuối cùng, không ai ngờ một diễn biến khó tin lại xảy ra.

Theo IBTimes, vụ việc xảy ra vào ngày 14/7/2019 tại thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và từng thu hút sự chú ý của dư luận bởi diễn biến hy hữu.

Chàng trai được chẩn đoán mắc bệnh vàng da và nhập viện điều trị tại một bệnh viện địa phương từ đầu tháng. (Ảnh: AOL)

Nhân vật trong câu chuyện là Sanjay, 28 tuổi. Trước đó, anh được chẩn đoán mắc bệnh vàng da và nhập viện điều trị tại một bệnh viện địa phương từ đầu tháng. Sau 5 ngày, do tình trạng không cải thiện, Sanjay được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tuy nhiên, sức khỏe của anh tiếp tục chuyển biến xấu.

Rạng sáng 14/7, các bác sĩ thông báo Sanjay đã qua đời. Gia đình sau đó đưa thi thể anh về nhà để chuẩn bị tang lễ theo phong tục địa phương.

Người đàn ông bất ngờ mở mắt, xin nước uống rồi lại bất động

Trong lúc các thành viên trong gia đình chờ họ hàng đến để thực hiện nghi thức cuối cùng, họ bất ngờ nhận thấy cơ thể Sanjay khẽ cử động.

Ít giây sau, nam thanh niên mở mắt và ra hiệu rằng mình đang khát nước. Lời xin nước uống bất ngờ khiến những người có mặt vô cùng kinh ngạc. Sau vài giây bối rối, người thân lập tức mang nước đến cho anh.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi uống nước, Sanjay lại rơi vào trạng thái bất động.

Giữa không khí tang thương bao trùm, khi quan tài đã được đặt để chuẩn bị cho nghi thức tiễn biệt cuối cùng, không ai ngờ một diễn biến khó tin lại xảy ra. (Ảnh: AOL)

Lo lắng trước diễn biến bất thường, gia đình nhanh chóng đưa anh quay trở lại bệnh viện địa phương để kiểm tra. Sau khi thăm khám, các bác sĩ một lần nữa kết luận nam thanh niên đã tử vong.

Cho đến nay, không có thêm thông tin chính thức nào được công bố về nguyên nhân dẫn đến diễn biến hy hữu nói trên.

Một trường hợp tương tự từng xảy ra trước đó

Theo IBTimes, chỉ khoảng hai tháng trước vụ việc của Sanjay, bang Punjab (Ấn Độ) cũng ghi nhận một trường hợp gây nhiều tranh cãi.

Một cụ bà được bệnh viện thông báo đã tử vong và được chuyển vào nhà xác. Tuy nhiên, khi người thân đến kiểm tra sợi dây chuyền vàng mà bà vẫn đang đeo, họ phát hiện cụ vẫn còn thở.

Các bác sĩ lập tức đưa cụ bà ra khỏi nhà xác, cho uống nước và kiểm tra tình trạng sức khỏe trước khi để gia đình đưa về nhà. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, sức khỏe của cụ tiếp tục suy yếu. Khi được chuyển tới một bệnh viện khác, các bác sĩ xác nhận bà đã qua đời.

Đến nay, cả hai vụ việc vẫn thường được nhắc đến như những trường hợp hiếm gặp từng gây xôn xao dư luận tại Ấn Độ. Trong khi đó, các nguồn tin công khai không ghi nhận thêm kết luận điều tra hay giải thích chính thức từ cơ quan y tế về những diễn biến bất thường này.

Theo IBTimes, Fox News, AOL