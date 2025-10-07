Tóc Tiên nghi sửa mũi, thân thiết bất ngờ bên 1 trai trẻ

Tối qua, Tóc Tiên xuất hiện tại một sự kiện với visual khiến công chúng bàn tán không ngớt. Diện bộ váy trễ vai, nữ ca sĩ khoe trọn body thon thả, nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại là gương mặt lạ lẫm, đặc biệt là phần sống mũi.

Trong loạt ảnh và clip lan truyền trên mạng, chiếc mũi của Tóc Tiên trông nhọn, thẳng tắp và bất thường so với hình ảnh trước đây. Ở một số góc nghiêng, đường sống mũi hằn rõ khiến gương mặt cô trở nên khác lạ. Nhiều người nhận xét rằng Tóc Tiên đang sở hữu visual sắc sảo, lạnh và sang hơn hẳn, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng phần mũi của nữ ca sĩ trở nên thiếu tự nhiên, làm tổng thể khuôn mặt bớt mềm mại như trước.

Tóc Tiên gây bàn tán vì nhan sắc khác lạ

Thời gian gần đây, Tóc Tiên vướng nghi vấn "dao kéo" trùng tu nhan sắc

Trên thảm đỏ sự kiện, Tóc Tiên đã có màn hội ngộ đặc biệt với Hồ Đồng Quan - một trong những gương mặt nổi bật từ chương trình Tân Binh Toàn Năng. Tóc Tiên và Hồ Đồng Quan thoải mái trò chuyện, cười nói vui vẻ. Nữ ca sĩ chủ động tạo dáng cùng đàn em trên thảm đỏ, thỉnh thoảng còn có những cử chỉ thân thiết, cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai người.

Sự xuất hiện cả 2 khiến khán giả thích thú, bởi đây là lần hiếm hoi Tóc Tiên gặp lại một trong những "tân binh" mà cô từng đồng hành trong chương trình âm nhạc đình đám này.

Được biết, Tân Binh Toàn Năng là chương trình tìm kiếm tài năng trẻ mà Tóc Tiên từng đảm nhận vai trò Nhà sản xuất toàn năng trong giai đoạn đầu. Cô gây ấn tượng với phong cách làm việc chuyên nghiệp, khắt khe nhưng luôn truyền cảm hứng cho các thí sinh. Tuy nhiên, khi chương trình bước sang giai đoạn 2 - phiên bản nâng cấp, Tóc Tiên bất ngờ rút lui vì lý do cá nhân, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Khung hình chung của Tóc Tiên và Hồ Đông Quan

Tóc Tiên sinh năm 1989, cô được khán giả biết tới với những bản hit nổi tiếng như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Em không là duy nhất, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới... Bên cạnh vai trò ca sĩ, nữ ca sĩ còn tham gia nhiều gameshow giải trí, ngồi ghế nóng những chương trình âm nhạc.

Hoạt động nghệ thuật đã nhiều năm, song sắc vóc của Tóc Tiên đến nay vẫn là chủ đề bàn tán của đông đảo netizen. Có thể thấy, dù đã chạm mốc 36 tuổi, Tóc Tiên luôn giữ vững phong độ hình thể khiến nhiều chị em trầm trồ. Những bức ảnh khoe body được Tóc Tiên chia sẻ trên mạng xã hội sốt xình xịch. Trên sân khấu, Tóc Tiên biến hóa đa dạng từ phong cách táo bạo đến sang trọng thời thượng.

Tóc Tiên còn được biết đến là mỹ nhân gợi cảm có gu thời trang sành điệu, thời thượng. Chính vì vậy, giọng ca sinh năm 1989 là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng lớn và xuất hiện ở nhiều sự kiện đình đám quy tụ các sao quốc tế.

Tóc Tiên biến hóa đa dạng từ phong cách táo bạo đến sang trọng thời thượng

Thời gian gần đây, Tóc Tiên và Hoàng Touliver liên tục vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm. Những đồn đoán ngày càng dày đặc khi khán giả phát hiện cả hai hiếm khi xuất hiện chung, đồng thời những động thái trên mạng xã hội cũng ít nhiều cho thấy sự thay đổi. Nếu như trước đây Touliver thường xuyên đăng ảnh đời sống gắn liền với Tóc Tiên thì hiện tại, anh chủ yếu chia sẻ khoảnh khắc làm việc trong phòng thu, một mình check-in trong căn biệt thự sang trọng cùng mèo cưng.

Giữa bão tin đồn, Touliver thường xuyên cập nhật cuộc sống còn Tóc Tiên dành thời gian đi diễn, vui chơi cùng bạn bè. Hiện tại, cả hai vẫn giữ thái độ im hơi lặng tiếng trước mọi nghi vấn.