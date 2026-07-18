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Tốc độ bàn giao máy bay C-390 được coi là 'đáng tự hào'

Bạch Dương
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Công ty Embraer tự hào về tốc độ giao chiếc C-390 đầu tiên cho Cộng hòa Séc, nhưng thực tế vẫn có sự chậm trễ.

Tốc độ giao máy bay C - 390 của Embraer và những điều cần biết năm 2026 - Ảnh 1.

Cộng hòa Séc đã nhận được chiếc máy bay vận tải quân sự đa năng C-390 Millennium đầu tiên. Lễ bàn giao đã diễn ra tại sân bay Kbely (Letiště Kbely) ở Prague, nơi đặt Căn cứ Trung đoàn Hàng không Vận tải Tomas G. Masaryk số 24 của Không quân Séc.

Sự kiện có sự tham dự của người đứng đầu Bộ Quốc phòng nước này - ông Jaromir Zun, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch của Embraer cùng một số quan chức khác.

Trong thông cáo báo chí, Embraer nhấn mạnh chiếc máy bay C-390 đầu tiên được giao 20 tháng sau khi thỏa thuận mua bán được ký kết, điều này "chứng tỏ khả năng đáp ứng nhu cầu từ khách hàng của công ty".

Tuy nhiên, việc giao chiếc phi cơ đầu tiên vẫn bị trì hoãn - ít nhất nếu chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu.

Ví dụ, Cộng hòa Séc đã đặt hàng 2 hai máy bay vận tải quân sự C-390 vào mùa Thu năm 2024 và dự kiến nhận đầu tiên trong năm 2025.

Tốc độ giao máy bay C - 390 của Embraer và những điều cần biết năm 2026 - Ảnh 2.

Chiếc máy bay vận tải quân sự C-390 đầu tiên của Séc.

Mặc dù vậy, thời gian giao hàng hiện tại cho chiếc máy bay đầu tiên cũng có thể coi là chấp nhận được, đặc biệt khi xét đến việc trong những năm gần đây, C-390 của Embraer đã khẳng định vị thế là một sản phẩm bán chạy nhất.

Mặc dù gần đây công ty đã nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong lịch sử cho loại máy bay vận tải này và "mở ra" một khu vực mới - chúng ta đang nói về thỏa thuận với UAE về 10 chiếc với tùy chọn mua thêm số lượng tương tự.

Đầu năm nay, xuất hiện thông tin cho biết Embraer có kế hoạch thâm nhập thị trường Mỹ lần thứ hai, bằng việc công bố hợp tác với tập đoàn Northrop Grumman nhằm cải tiến máy bay C-390, bao gồm cần tiếp nhiên liệu, hệ thống liên lạc, khả năng nhận thức tình huống, tăng cường xác suất sống sót...

Theo đại diện Embraer, ngoài Không quân Brazil (cũng như UAE và Cộng hòa Séc đã đề cập ở trên), máy bay C-390 cũng đã được Bồ Đào Nha, Hungary, Hàn Quốc, Hà Lan, Áo, Uzbekistan, Thụy Điển, Slovakia và Lithuania lựa chọn.

Theo Defense Express
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Tags

vũ khí

máy bay C-390

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