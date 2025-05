Toàn thân đau nhức bất thường sau đêm say rượu, cô gái vội kiểm tra camera, sợ hãi khi phát hiện sự thật

Đây là câu chuyện xảy ra với một cô gái trẻ tên Kiều Kiều sống ở Tứ Xuyên (Trung Quốc). Kiều Kiều đi uống rượu với bạn thân và tới tận đêm muộn mới trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô thấy toàn thân đau nhức bất thường nhưng lại không thể nhớ được chuyện xảy ra từ tối hôm trước. Do đó, Kiều Kiều đã đến phòng an ninh của tòa nhà để kiểm tra camera xem chuyện gì đã xảy ra, trang Sohu cung cấp thông tin.

Kết quả khi xem video giám sát khiến Kiều Kiều vô cùng sốc. Trong video giám sát, Kiều Kiều và bạn thân cùng đỡ nhau lên cầu thang bộ để về nhà. Tuy nhiên, vì cả hai đã say khướt nên bước chân không vững.

“Tôi vừa dìu bạn bước lên được 2 bậc cầu thang thì bạn tôi trượt chân, cả hai ngã ngửa xuống cầu thang rồi lăn xuống dưới. Tôi và bạn đã nằm bất động trên sàn một lúc rồi cả hai mới loạng choạng tỉnh dậy và đỡ nhau về nhà”, Kiều Kiều chia sẻ.

Sự việc sau đó được Kiều Kiều chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý. Kiều Kiều cho biết cô cảm thấy vừa hối hận, vừa sợ hãi. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận an ủi dưới bài đăng của Kiều Kiều rằng may cú ngã không khiến cả hai bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu hoặc các bộ phận khác trên cơ thể, nếu không, không biết khi nào cả hai mới được phát hiện và đưa tới bệnh viện.

Kiều Kiều cũng cho biết từ giờ cô không dám uống rượu quá chén đến mức say khướt nữa. Cô cũng khuyên mọi người không nên uống quá nhiều rượu vì có thể gây ra tai nạn không đáng có.

Trích xuất camera cho thấy Kiều Kiều và bạn thân say rượu, bị ngã ở cầu thang.

Nguy cơ sức khỏe khi uống rượu

1. Tai nạn và thương tích

Theo thông tin đăng tải trên báo Sức khỏe và đời sống, uống rượu ở bất kỳ mức độ nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ té ngã, chấn thương nghiêm trọng, tai nạn giao thông,...

2. Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ WebMD, người uống rượu thường buồn ngủ nhưng ngủ không ngon vì các cơ quan trong cơ thể phải tiến hành xử lý và đào thải rượu liên tục suốt đêm. Người uống rượu thường xuất hiện cảm giác trằn trọc, dễ gặp ác mộng, ngủ mơ, thường xuyên đi vệ sinh.

3. Tăng nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa

Uống nhiều rượu có thể gây ra các vấn đề với hệ tiêu hóa, chẳng hạn như loét dạ dày, trào ngược axit, viêm dạ dày. Khi rượu tiến vào cơ thể và đi qua đường tiêu hóa, nó cản trở quá trình tiết axit dạ dày, trì hoãn quá trình làm rỗng dạ dày và làm giảm chuyển động của ruột, từ đó gây ảnh hưởng tới dạ dày và hệ tiêu hóa. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, người sử dụng rượu bia thường xuyên có thể bị xuất huyết tiêu hóa.

Sử dụng rượu bia gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

4. Tổn thương gan

Theo trang WebMD, tiêu thụ đồ uống có cồn trong thời gian dài có thể khiến mỡ tích tụ trong gan. Điều này hạn chế lưu lượng máu, dẫn đến tổn thương các tế bào gan, từ đó tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ, xơ gan do rượu.

5. Tổn thương tuyến tụy

Lạm dụng rượu bia trong thời gian dài có thể gây viêm tụy cấp tính và viêm tụy mạn tính. Viêm tụy mạn tính là tình trạng viêm tụy kéo dài, là rối loạn tiến triển liên quan đến sự phá hủy tuyến tụy, thường xảy ra sau một đợt viêm tụy cấp tính.

6. Bệnh tim và sức khỏe tim mạch

Uống rượu nặng có thể khiến huyết áp tăng cao do rượu kích thích cơ thể giải phóng một số hormon gây co thắt mạch máu. Điều này có thể gây ảnh hưởng tới chức năng tim và tăng nguy cơ gặp các biến chứng như đau thắt ngực, tăng huyết áp, suy tim, đau tim, đột quỵ, theo báo Sức khỏe và đời sống.

