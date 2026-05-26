Toàn cảnh Hà Nội trong ngày nắng nóng đỉnh điểm 40 độ C: Thành phố hầm hập như “chảo rang”, dân công sở và tài xế đều "né" ra đường giữa trưa

Trưa 26/5, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt tăng cao trên diện rộng, nhiều khu vực vượt ngưỡng 39 độ C

Người dân vật vã dưới cái nóng gay gắt vào thời điểm giữa trưa. Bụi mù mịt từ những công trình xây dựng khiến không khí càng thêm ngột ngạt

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc giá, số liệu thực đo lúc 13h ngày 26/5, trạm Láng ghi nhận mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội với 40 độ C. Nhiều khu vực khác cũng ở ngưỡng rất cao như Hà Đông 39,2 độ C, Sơn Tây 39 độ C, Ba Vì 38,9 độ C và Hoài Đức 38,8 độ C.

Người dân ra đường vào thời điểm giữa trưa phải che kín mít bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính và mũ rộng vành để tránh bỏng rát da

Tài xế xe công nghệ nghỉ ngơi dưới tán cây giữa trưa

Nền nhiệt ngoài trời tăng mạnh khiến nhiều tuyến đường ở Thủ đô hầm hập hơi nóng do hiệu ứng hấp thụ nhiệt từ bê tông và mặt nhựa

Hơi nóng hắt lên từ mặt đường khiến không khí càng thêm khó chịu, nhiều khu vực có cảm giác bỏng rát dù ở trong bóng râm

Các shipper (người giao hàng) trang bị chiếc ô lớn để tránh nắng do thời gian di chuyển ngoài trời dài

Không ít người dân cho biết chỉ cần ra ngoài vài phút đã cảm thấy mệt, khó thở vì nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp

Các khu chợ đóng cửa giữa trưa do thời tiết nắng nóng

Với những lao động phải làm việc ngoài trời như tài xế xe ôm công nghệ, shipper hay công nhân giao hàng, đợt nắng nóng này gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe và thu nhập

Nhiều tài xế cho biết họ buộc phải tạm nghỉ vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều vì không chịu nổi cái nóng hầm hập ngoài đường

Một số người chọn vào gầm cầu, quán nước hoặc khu vực có bóng râm để tránh nắng, liên tục bổ sung nước, nước điện giải nhằm hạn chế mất sức khi phải di chuyển nhiều giờ liên tục dưới nền nhiệt gần 40 độ C

Các bình nước đá miễn phí được đặt bên vỉa hè

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C so với số liệu đo được, đặc biệt tại các khu vực nhiều bê tông, ít cây xanh hoặc mật độ giao thông dày đặc

Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Đây là đợt nóng thứ 2 của tháng 5/2026. Đợt nắng nóng mạnh, kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài (từ 8-9 giờ sáng đến 19 giờ) đã tạo cảm giác hầm hập và ngột ngạt. Do còn chịu tác động của gió phơn khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh.

Cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 16-5 vừa qua và là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.