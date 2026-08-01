Toàn cảnh dòng sông ô nhiễm bậc nhất Hà Nội chảy qua hàng loạt đại đô thị sắp được "hồi sinh" nhờ dự án hơn 75.000 tỷ đồng

Với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 75.000 tỷ đồng, dự án cải tạo sông Nhuệ được kỳ vọng giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị, cảnh quan và kinh tế dọc hai bên dòng sông.
Sông Nhuệ bắt đầu từ cống Liên Mạc (phường Đông Ngạc, Hà Nội) và chảy đến phường Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình), là dòng sông quan trọng của khu vực phía Tây Nam Thủ đô, đảm nhận nhiệm vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho nội đô. Khoảng gần nửa thế kỷ trước, hai bên bờ sông còn thưa dân cư, nhiều cây xanh, mùa lũ nước đỏ nặng phù sa, mùa cạn nước trong, tôm cá phong phú, gắn với sinh kế của nhiều người dân hai bên bờ sông.
Tuy nhiên nhiều năm qua, chất lượng nước sông Nhuệ liên tục suy giảm khi phải tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước thải từ các làng nghề. Trong khi đó, lưu lượng dòng chảy tự nhiên ngày càng giảm, hệ thống thu gom và xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ, khiến nhiều đoạn sông thường xuyên rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
Cùng với quá trình đô thị hóa, không gian ven sông cũng thay đổi đáng kể. Ghi nhận tại khu vực đường Thanh Bình (phường Hà Đông), nhà ở phát triển dày đặc, nhiều công trình nằm sát hành lang bảo vệ sông. Tình trạng bồi lắng kéo dài khiến lòng sông bị thu hẹp, làm giảm khả năng tiêu thoát nước.
Tại nhiều đoạn sông Nhuệ qua các phường Đông Ngạc, Thụy Phương, Xuân Phương, Trung Văn và Hà Đông có màu nước đục, mặt sông bị bèo và rác thải phủ kín. Hai bên bờ cỏ dại mọc um tùm, nhiều vị trí bị bồi lấp và lấn chiếm, cản trở dòng chảy.
Tại khu vực An Khánh, nơi tập trung nhiều khu đô thị, mỗi khi mưa lớn nước mưa chủ yếu được bơm ra sông Nhuệ để tiêu thoát. Tuy nhiên, do khả năng thoát nước suy giảm nên mỗi khi mưa lớn, nước tiêu không kịp khiến nhiều tuyến đường, khu đô thị và khu dân cư thường xuyên ngập sâu.
Bên cạnh đó, nước thải từ các cơ sở sản xuất, làng nghề và chợ dân sinh vẫn xả trực tiếp xuống sông. Lớp bùn lắng tích tụ dày dọc hai bên bờ, bốc mùi hôi nồng nặc, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Trước thực trạng trên, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 75.115 tỷ đồng, do Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư thực hiện dự án.
Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ triển khai đồng bộ nhiều hợp phần, gồm giải phóng mặt bằng khoảng 144 ha, cải tạo, nạo vét và kè bờ toàn tuyến sông, đầu tư hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cống thu gom nước thải dọc hai bên sông; đồng thời xây dựng tối đa 13 nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.
Dự án có quy mô khoảng 855 ha, trải dọc sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua 19 xã, phường gồm: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.
Việc cải tạo sông Nhuệ không chỉ góp phần cải thiện môi trường và nâng cao năng lực tiêu thoát nước mà còn được kỳ vọng tạo động lực tái thiết không gian đô thị dọc hai bên bờ sông
Khi hệ thống hạ tầng giao thông, xử lý nước thải và cảnh quan được đầu tư đồng bộ, các khu đô thị dọc tuyến được kỳ vọng sẽ hưởng lợi về chất lượng môi trường sống, khả năng kết nối cũng như giá trị bất động sản trong dài hạn.
Thực tế, bất động sản ven sông luôn được đánh giá cao nhờ lợi thế về cảnh quan, hạ tầng và nguồn cung hạn chế. Xu hướng tìm kiếm không gian sống xanh, thoáng đãng tiếp tục giúp phân khúc này duy trì sức hút. Khi các dự án hạ tầng được thúc đẩy, bất động sản ven sông được kỳ vọng sẽ có thêm dư địa tăng giá và thu hút dòng vốn dài hạn.
Theo
markettimes.vn
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