Toàn cảnh 2 bệnh viện bỏ hoang ở TP.HCM chờ 'hồi sinh'

Trước thực trạng xuống cấp của hai bệnh viện cũ và đề xuất của Sở Y tế TP.HCM, nhiều người dân kỳ vọng việc chuyển các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giúp người bệnh không phải đi xa lên TP.HCM, giảm chi phí điều trị, giảm tải cho tuyến trên và tận dụng hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất đang bỏ hoang.