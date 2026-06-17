Toàn bộ người dùng Zalo, Facebook... cần đặc biệt lưu ý thông báo này

Ngày 16/6, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo tới người dân về việc tăng cường trang bị “lá chắn số" nhằm tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Cơ quan Công an nhấn mạnh, cùng với tiện ích mang lại, không gian mạng tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, lừa đảo trực tuyến và phát tán mã độc.

Chỉ một sơ hở nhỏ trong bảo mật cũng có thể khiến người dùng mất dữ liệu, thiệt hại tài sản hoặc trở thành nạn nhân của các loại tội phạm công nghệ cao. Thực tiễn cho thấy, phần lớn các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đều xuất phát từ việc người dùng thiếu kiến thức bảo mật hoặc chủ quan trong quản lý tài khoản cá nhân.

Vì vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân sau:

Kiểm tra thiết bị đăng nhập và liên kết tài khoản

Thường xuyên kiểm tra danh sách thiết bị đang đăng nhập Facebook, Zalo, Gmail; đồng thời hủy liên kết các ứng dụng, tài khoản ngân hàng hoặc dịch vụ không còn sử dụng.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai

Mã OTP, mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội là thông tin bí mật. Các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ Công an, nhân viên ngân hàng, nhân viên giao hàng hoặc cơ quan Nhà nước để yêu cầu cung cấp OTP nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Bật xác thực hai lớp (2FA)

Đối với các tài khoản Facebook, Zalo, Gmail, ngân hàng điện tử và các dịch vụ trực tuyến quan trọng, người dân nên kích hoạt xác thực hai lớp để tăng cường bảo mật, hạn chế nguy cơ bị đánh cắp tài khoản.

Sử dụng mật khẩu mạnh và riêng biệt

Công an khuyến cáo người dân không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau. Mật khẩu nên bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; đồng thời cần thay đổi định kỳ.

Không tải ứng dụng từ nguồn không chính thống

Người dùng chỉ cài đặt ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như App Store hoặc Google Play, tuyệt đối không cài đặt file APK, đường link lạ hoặc phần mềm không rõ nguồn gốc do người khác gửi qua mạng xã hội.

Không lưu mật khẩu ngân hàng trên trình duyệt

Việc lưu thông tin đăng nhập trên trình duyệt có thể khiến kẻ gian dễ dàng truy cập khi thiết bị bị mất hoặc nhiễm mã độc.

Thận trọng khi sử dụng Wifi công cộng

Người dân không thực hiện các giao dịch tài chính, chuyển tiền hoặc đăng nhập tài khoản quan trọng khi sử dụng mạng Wifi công cộng. VPN nên được kích hoạt trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng nhằm tăng cường bảo mật.

Đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng

Khi sử dụng máy tính công cộng hoặc thiết bị của người khác, người dùng cần đăng xuất hoàn toàn tài khoản sau khi sử dụng để tránh bị chiếm quyền truy cập.

Thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phần mềm diệt virus

Các bản cập nhật thường chứa những bản vá lỗ hổng bảo mật quan trọng, giúp ngăn chặn nguy cơ tấn công từ mã độc và tin tặc.

Sao lưu dữ liệu định kỳ

Người dân nên sao lưu dữ liệu quan trọng lên dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc ổ cứng ngoài nhằm bảo đảm khả năng khôi phục khi thiết bị gặp sự cố hoặc bị mã độc tấn công.

Khóa thẻ ngân hàng ngay khi phát hiện bất thường

Khi phát hiện giao dịch nghi vấn, mất điện thoại hoặc nghi ngờ lộ thông tin tài khoản, người dùng dịch vụ ngân hàng cần lập tức khóa thẻ, khóa tài khoản và liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Che webcam khi không sử dụng

Theo Cơ quan Công an, đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhằm ngăn chặn nguy cơ bị theo dõi trái phép từ các phần mềm gián điệp.

Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, bảo mật không phải là lựa chọn, mà là trách nhiệm của mỗi người dùng trên không gian mạng. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể tạo cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Lực lượng chức năng khuyến nghị người dân thực hiện nghiêm các biện pháp bảo mật tài khoản, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sử dụng không gian mạng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn thông tin trong thời đại số.