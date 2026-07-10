Tố cáo tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Trưởng điểm thi khẳng định không có gì bất thường

Ông Phạm Ngọc Hưng, Trưởng điểm thi tại Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) cho hay những thông tin đang lan truyền là "việc của mạng xã hội". Ông cho biết đang trên đường đến Sở GD&ĐT để báo cáo tình hình theo yêu cầu của lãnh đạo sở.

Ngày 10/7, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tổ chức họp khẩn liên quan đến thông tin phản ánh tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Theo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị, sau khi tiếp nhận các nội dung phản ánh lan truyền trên mạng xã hội và báo chí, đúng 7h30 cùng ngày, đơn vị đã tổ chức cuộc họp để xem xét, làm rõ vụ việc.

Thông tin trên báo Lao Động, đại diện Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi có thông tin cụ thể từ cuộc họp và quá trình kiểm tra, xác minh, đơn vị sẽ cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, trả lời phỏng vấn trên Tiền Phong, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, cùng với việc xác minh phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị đang triển khai rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

“Quan điểm của Sở là nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, bảo đảm tính công bằng, khách quan của kỳ thi” - một lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cho biết trên Tiền Phong.

Tin nhắn tố cáo gây xôn xao dự luận.

Liên quan đến thông tin tố cáo, ông Phạm Ngọc Hưng khẳng định trên Tiền Phòng rằng tại điểm thi không có gì bất thường. Ông cho rằng những thông tin đang lan truyền là "việc của mạng xã hội". Tuy nhiên, sau đó ông thông tin đang trên đường đến Sở GD&ĐT để báo cáo tình hình theo yêu cầu của lãnh đạo sở.

Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về tính xác thực của những nội dung tố cáo nêu trên.