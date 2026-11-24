Một chiếc ô tô có thể tháo pin mang lên nhà sạc, giá chỉ ngang xe tay ga cao cấp. TMT Nano S05 nghe như lời giải cho người sống trong phố chật, cho tới khi xét đến các yếu tố khác.

Với giá niêm yết 188 triệu đồng, VinFast VF 2 đang là một trong những tấm vé rẻ nhất để bước lên ô tô điện. Nhưng mức giá đó sắp không còn là "đáy". TMT Nano S05, mẫu xe điện mini 2 chỗ của TMT Motors, dự kiến sẽ có giá quanh mức 150 triệu đồng, tức rẻ hơn VF 2 khoảng 40 triệu đồng.

Ở xe cỡ lớn, 40 triệu đồng có khi chỉ bằng một gói phụ kiện. Nhưng với nhóm khách đang chuyển từ xe máy lên ô tô, đây là khoản chênh đủ sức thay đổi quyết định xuống tiền.

Nano S05 có trục sở chưa tới 1,6 m. Ảnh: Hoàng Dũng

Khoảng cách giữa hai mẫu xe không dừng ở giá bán. Nano S05 dài 2.280 mm, ngắn hơn VF 2 tới hơn 800 mm, hẹp hơn hơn 200 mm và chỉ có 2 chỗ ngồi thay vì 4. Chiều dài cơ sở chưa tới 1,6 m, ngắn đến mức một người cao 1,65 m nằm thẳng trong xe cũng không vừa.

Về sức mạnh, động cơ 40 mã lực của VF 2 mạnh gấp hơn hai lần Nano S05. Nhưng điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ pin. Dung lượng pin của Nano S05 chưa bằng một nửa VF 2, nhưng quãng đường di chuyển chỉ kém khoảng 60 km. Bản cao cấp dùng hai viên pin rời đặt dưới ghế, có thể tháo ra mang lên nhà sạc, chi tiết hiếm thấy trên ô tô.

Khoang lái của Nano S05 chỉ sở hữu trang bị ở mức tối giản. Ảnh: Hoàng Dũng

Sau khi so sánh từng hạng mục, việc đặt TMT Nano S05 và VinFast VF 2 vào cùng một hạng cân dường như không phải là quyết định đúng đắn. Dù cùng là ô tô điện cỡ nhỏ, giá rẻ, mỗi chiếc dành cho một kiểu người dùng rất cụ thể, và chỉ cần xác định đúng nhu cầu, người mua sẽ biết mình thuộc nhóm nào.

Tất cả thông tin so sánh cùng nhưng phân tích đều có ở ngay video bên dưới.

TMT Nano S05 giá ngang SH 350i: Rẻ bất ngờ, nhưng đánh đổi cũng bất ngờ

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.