Tất cả người dân có ô tô, xe máy chú ý đề xuất mới nhất của Bộ Xây dựng Văn Chế | 24/11/2026 11:10 Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Báo lỗi cho Soha Đó là gì? 392 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 theo danh sách mới nhất Tags Bộ Xây dựng Thông tư 38 Quizz Soha báo dân trí Tin nóng trong ngày báo mới VnExpress hỏi đáp giao thông Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tat-ca-nguoi-dan-co-o-to-xe-may-chu-y-de-xuat-moi-nhat-cua-bo-xay-dung-a679558.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha