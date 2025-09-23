Tình trạng đáng báo động của Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun - ngôi sao hạng S, nam diễn viên có thu nhập cao nhất showbiz Hàn Quốc - "ngã ngựa" sau khi bị Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron cáo buộc có quan hệ tình ái với nữ diễn viên khi cô vị thành niên vào tháng 3 năm nay. Bê bối đời tư có dính dáng đến luật pháp khiến tài tử Queen of Tears hứng chỉ trích, bị tẩy chay dữ dội và phải dừng hoạt động nghệ thuật hoàn toàn. Dù Kim Soo Hyun đã đệ đơn kiện Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron về hành vi phỉ báng và mở họp báo khẳng định bản thân vô tội, song anh cũng không thể nào cứu vãn được sự sụp đổ của mình.

Khi cáo buộc tiêu cực xoay quanh mối quan hệ với Kim Sae Ron còn chưa giải quyết xong, Kim Soo Hyun đã gặp rắc rối mới. Anh vừa bị tố cáo thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh lẫn tài chính của công ty quản lý Gold Medalist. Liên tiếp những cáo buộc có hành vi vi phạm pháp luật khiến Kim Soo Hyun rơi vào tình thế nguy hiểm, hình ảnh ngày càng hoen ố.

Kim Soo Hyun sụp đổ hình ảnh, danh tiếng sau lùm xùm đời tư vào tháng 3

Nghi vấn gian dối, thao túng thị trường đầu tư

Vào ngày 19/9, trang SisaJournalau cho biết Gold Medalist - công ty của Kim Soo Hyun - đang bị nghi ngờ gian lận tài chính, lừa đảo kinh doanh. Theo điều tra, sau khi xuất ngũ, tài tử này đã thành lập công ty Gold Medalist vào năm 2019 - nơi có mối liên hệ với người thân của anh. Trên giấy tờ đăng ký kinh doanh, công ty này thuộc sở hữu của Bareun No.2 Investment Association.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc tìm hiểu được người điều hành thực sự, giám sát và quản lý Gold Medalist là anh trai của Kim Soo Hyun - Lee Ro Be (nghệ danh Lee Sarang). Kim Soo Hyun chỉ sở hữu 1 ít cổ phần. Tại Gold Medalist, thân phận thật sự của Kim Soo Hyun là diễn viên chủ chốt của công ty, chứ không phải chủ sở hữu và trực tiếp điều hành như nam diễn viên đã nói.

Điều đáng lo ngại nhất trong hoạt động của Gold Medalist là khoản thanh toán lợi nhuận (hoa hồng) mà công ty chi trả cho các nghệ sĩ của mình. Báo cáo kiểm toán từ năm 2020 đến năm 2024 cho thấy, tổng số tiền chi trả cho nghệ sĩ trực thuộc công ty chỉ đạt 670 triệu won (12,6 tỷ đồng). Đây là con số thấp đến lạ kỳ xét đến tiêu chuẩn của ngành, với 80-90% doanh thu thường thuộc về diễn viên. Thậm chí khi so sánh với mức chi trả hoa hồng mà công ty chủ quản của IU, ADOR hay Lee Seung Gi chi trả cho nghệ sĩ, con số của Gold Medalist lộ rõ sự bất thường.

Công ty của Kim Soo Hyun bị tố có hoạt động lập lờ, che giấu sự thật đằng sau

Không chỉ vậy, 1 số năm, khoản chi cho họp hành và tiếp khách của Gold Medalist còn cao hơn cả số tiền họ trả cho nghệ sĩ. Đặc biệt, Gold Medalist còn xếp khoản chi trả hoa hồng cho nghệ sĩ vào mục "chi phí doanh thu dịch vụ", thay vì liệt kê riêng biệt. Các chuyên gia tài chính đánh giá điều này không minh bạch, làm lu mờ vai trò thực tế của nghệ sĩ trong cơ cấu doanh thu.

Sau khi trang SisaJournalau công bố hoạt động kinh doanh bất thường của Gold Medalist, netizen nghi vấn thân phận thật sự của Kim Soo Hyun chỉ là nghệ sĩ ký hợp đồng quản lý, hay thực chất là cổ đông, người thao túng và điều hành công ty ẩn dưới danh nghĩa "gà đẻ trứng vàng", đại diện hình ảnh. Một số người lại cho rằng nam diễn viên này có thể đã cố ý dùng danh tiếng của mình để thu hút nhà đầu tư, qua đó che giấu danh tính ông chủ hưởng lợi thực sự của Gold Medalist.

Theo truyền thông Hàn, nếu các cáo buộc gian lận tài chính và vai trò mờ ám của Kim Soo Hyun tại Gold Medalist là thật, tài tử này có thể đối mặt với việc bị điều tra thuế, truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu bị phát hiện che giấu thu nhập hoặc sử dụng hình ảnh để thao túng thị trường đầu tư. Trước cáo buộc gian lận kinh doanh và tài chính, phía Gold Medalist phủ nhận và khẳng định họ tuân theo quy định của Kế toán Hàn Quốc (K-GAAP).

Gold Medalist khẳng định họ minh bạch, tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh

10 vụ kiện "im hơi lặng tiếng" bất thường

Vào tháng 5, Sở Cảnh sát thủ đô Seoul xác nhận có tới 10 vụ kiện trong quá trình điều tra giữa Kim Soo Hyun (7 đơn kiện) và Kim Sae Ron (3 đơn kiện). Trong đó, gia đình Kim Sae Ron đệ đơn kiện Kim Soo Hyun vì vi phạm Đạo luật phúc lợi trẻ em. Vụ việc được Đơn vị phòng chống tội phạm bạo lực phụ nữ và trẻ vị thành niên tại Sở Cảnh sát Gangnam tiếp nhận, xử lý.

Phía Kim Soo Hyun kiện chủ kênh Viện Garo Sero về tội theo dõi trái phép và phỉ báng, cáo buộc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉnh sửa đoạn ghi âm. Đồng thời nam diễn viên cũng đệ đơn khởi kiện hình sự đối với Kim Se Ui và gia đình Kim Sae Ron với cáo buộc vi phạm luật phòng chống bạo lực tình dục và phỉ báng danh dự theo Luật Mạng thông tin và Truyền thông. Phía Kim Soo Hyun cũng đệ đơn kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỷ won (hơn 227 tỷ đồng).

Có đến 10 vụ kiện xoay quanh vụ đấu tố của gia đình Kim Sae Ron - Viện Garo Sero và Kim Soo Hyun

Tuy nhiên, đã 4 tháng trôi qua, vụ kiện tụng giữa Kim Soo Hyun với Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron gần như "giậm chân tại chỗ", chưa có kết quả điều tra chính thức. Các phiên tòa tố tụng và xét xử không diễn ra, cảnh sát từ chối tiết lộ thêm chi tiết để tránh ảnh hưởng tới các bên liên quan.

ĐỌC THÊM Chí Phèo không chết

Hơn ai hết, trong vụ đấu tố rúng động nhất năm 2025 của showbiz châu Á, Kim Soo Hyun chính là người muốn dùng luật pháp để chứng minh bản thân trong sạch, lấy lại danh tiếng hơn ai hết. Thế nhưng, với tiến trình này, ngày sự thật phía sau sự ra đi của cố diễn viên xấu số Kim Sae Ron và những cáo buộc tiêu cực liên quan đến đời tư của Kim Soo Hyun, được làm sáng tỏ vẫn còn xa.

Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, Kim Soo Hyun chắc chắn không thể quay lại showbiz. Thậm chí đến nay cũng không ai nắm chắc nam diễn viên này có giành được phần thắng trong cuộc chiến pháp lý với Viện Garo Sero và gia đình Kim Soo Hyun hay không. Cho dù có thắng kiện, hình ảnh của tài tử hạng S này trong mắt công chúng cũng đã trở nên xấu đi. Không còn là ngôi sao có đời tư trong sạch, vụ lùm xùm vừa qua chắc chắn sẽ đeo bám Kim Soo Hyun đến hết sự nghiệp.

Vụ kiện bác bỏ cáo buộc từ phía Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron, là nước đi cuối cùng để Kim Soo Hyun cứu chính mình

Kim Soo Hyun đang ở đâu?

Lần cuối cùng Kim Soo Hyun lộ diện trước truyền thông là vào cuối tháng 3, trong buổi họp báo giải thích lùm xùm đời tư "đẫm lệ" kéo dài hơn 40 phút. Kể từ đó đến nay, anh đã vắng bóng được 6 tháng. Nhiều ý kiến cho rằng Kim Soo Hyun đang ở ẩn để chờ sóng gió qua đi, xử lý những vấn đề pháp lý với gia đình Kim Sae Ron - Viện Garo Sero và đền bù tổn thất cho các thương hiệu. Bên cạnh đó, cũng nguồn tin cho biết Kim Soo Hyun đã lặng lẽ ra nước ngoài sống và đang trong trạng thái tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Không ai rõ nam diễn viên ở đâu, bao giờ sẽ quay lại showbiz.

Theo Nate, Kim Soo Hyun không chỉ sụp đổ hình ảnh mà sụp đổ tài chính sau khi dính drama đời tư ầm ĩ. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng). Đầu tháng 7, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì "cháy túi", cần tiền xoay xở trả tiền đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron.

Có nguồn tin cho biết Kim Soo Hyun đã chấp nhận dừng hoạt động vô thời hạn, ra nước ngoài sống ẩn dật

Nguồn: KoreaBoo, Kbizoom