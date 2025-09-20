Quang Hà: "Tôi đấm vào mồm khiến bạn diễn bị chảy máu và đã xin lỗi ngay"

Ngày 19/9, ca sĩ Quang Hà chính thức giới thiệu MV mới Mảnh tình sai đôi. Sản phẩm gây chú ý bởi nội dung xoay quanh mối tình thầy – trò lãng mạn nhưng đẫm nước mắt, kết thúc bằng việc nữ chính mang thai và bị chối bỏ.

Trong MV, Quang Hà hóa thân thành một thầy giáo kiêm họa sĩ tài năng, có tình yêu sâu đậm với nữ học trò. Hội họa đã gắn kết hai con người đồng điệu, tưởng chừng như viết nên câu chuyện đẹp như cổ tích. Tuy nhiên, khi một chàng trai thứ ba xuất hiện, tất cả nhanh chóng tan vỡ.

Nhân vật mới là một chàng trai trẻ, hào nhoáng, có sức hút mạnh mẽ khiến trái tim cô gái tuổi đôi mươi chông chênh. Nữ chính sa vào tình yêu “mì ăn liền”, để rồi nhận ra bản thân chỉ là “người qua đường”. Nỗi ân hận đến muộn màng khi cô mang thai và bị chối bỏ.

Ca sĩ Quang Hà.

Mảnh tình sai đôi đánh dấu sự tái hợp của Quang Hà với nhà sản xuất Lê Cương – người đứng sau nhiều bản hit triệu view như Nhìn về phía em, Rất lâu rồi mới khóc, Cánh hoa héo tàn … Bài hát do nhóm nhạc sĩ 89G team sáng tác.

Quang Hà kể, anh nhận ca khúc này từ đầu năm. Ngay khi nghe bản demo, anh đã ấn tượng bởi ca từ dễ nhớ, dễ thuộc và chứa đựng nhiều cảm xúc. Không chờ đợi lâu, nam ca sĩ nhanh chóng thu âm và bắt tay quay MV.

Đạo diễn Đinh Công Hiếu tiếp tục là người “cầm trịch”. Trước đó, anh từng dàn dựng nhiều sản phẩm của Quang Hà như Mệt rồi em ơi, Ngày mai tôi sẽ viết sách … Theo nam đạo diễn, Quang Hà “không chỉ hát giàu cảm xúc mà còn diễn xuất mềm mại, nhập vai nhanh, dễ lột tả nội tâm nhân vật".

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp có mặt chúc mừng Quang Hà.

Bên cạnh nội dung, những chia sẻ của Quang Hà về quá trình quay cũng thu hút sự chú ý. Trả lời câu hỏi có ngại đóng cảnh tình tứ với nữ chính không, anh nói thẳng: Là một diễn viên, một ca sĩ thì bắt buộc mình phải làm tất cả những điều mà đạo diễn đưa ra, ngay cả khi nó khó nhất nhưng phải thể hiện sự chuyên nghiệp và không cho phép mình được say no".

Anh cũng kể lại câu chuyện về một bạn diễn nam trong MV ban đầu ngại ngùng khi phải cởi áo. Quang Hà đã động viên: “Nếu em là diễn viên thì không được quyền "say no" với cả đạo diễn bởi vì nếu em từ chối thì em đã mất đi một cơ hội để hợp tác lần sau".

Nhắc đến kỷ niệm hậu trường, Quang Hà cho biết cảnh khó nhất không phải tình cảm mà là cảnh đánh nhau: "Cảnh gần gũi không khó, khó nhất là cảnh đánh nhau vì tôi chưa bao giờ đánh nhau với ai cả. Và mình phải đấm thế nào cho nó thật và đây là lần thứ 2 tôi làm bạn diễn bị thương. Ở MV trước, tôi đấm thâm mắt bạn diễn còn lần này thì tôi đấm vào mồm khiến bạn diễn bị chảy máu và đã xin lỗi ngay vì khi đấm xong cũng sợ bạn diễn sẽ đấm lại mình vì sau đó còn mấy cảnh đánh nhau (cười)”.

Khi được hỏi có áp lực phải tìm hit mới trước sự xuất hiện của nhiều ca sĩ trẻ, Quang Hà khẳng định: “Tôi không bị chi phối bởi thành công của người khác. Mỗi người có một ‘mảnh đất’ riêng. Tôi chỉ tập trung làm tốt những gì mình có, phục vụ khán giả của mình, chứ không đặt nặng chuyện cạnh tranh".

Với Mảnh tình sai đôi , nam ca sĩ một lần nữa chứng minh sự bền bỉ trên con đường nghệ thuật, vừa giữ vững màu sắc quen thuộc vừa mang đến câu chuyện mới lạ, nhiều cảm xúc cho khán giả.