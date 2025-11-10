Tình trạng bệnh tật của Địch Lệ Nhiệt Ba sau thông báo khẩn

Những ngày qua, mạng xã hội Weibo liên tục xôn xao trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba gặp vấn đề sức khỏe, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Hashtag "Tình hình sức khỏe của Địch Lệ Nhiệt Ba" đã nhanh chóng leo top hot search với hơn 55 triệu lượt đọc và hơn 12 nghìn lượt thảo luận, cho thấy mức độ quan tâm khổng lồ mà công chúng dành cho nữ diễn viên An Lạc Truyện.

Theo loạt clip ghi lại buổi livestream ngày 7/11, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, giọng khàn rõ rệt và nhiều lần phải ngừng nói để ho hoặc hắng giọng.

Cô thậm chí liên tục co vai giữ ấm trong phòng kín, trong khi trợ lý bên cạnh phải vỗ nhẹ lưng giúp cô dễ chịu hơn.

Trước đó, nhiều nguồn tin tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị cảm cúm kéo dài từ đầu tháng 11, sau khi kết thúc lịch trình dày đặc từ Paris Fashion Week, đêm hội Trung thu cho đến quay phim mới.

Trong suốt thời gian ghi hình, nữ diễn viên vẫn duy trì cường độ làm việc cao, thường xuyên quay đêm trong điều kiện chênh lệch nhiệt độ lớn, chỉ có một trợ lý theo sát.

Điều này khiến cộng đồng fan càng thêm lo ngại khi chứng kiến thần tượng vẫn cố gắng xuất hiện trong các sự kiện và buổi phát sóng thương mại, thay vì được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Trước làn sóng quan tâm ngày càng lớn, phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba đã gửi thông báo chính thức vào ngày 10/11. Theo đó, nữ diễn viên đã được thăm khám, đang trong quá trình điều trị và điều dưỡng chuyên môn, sức khỏe hiện đang dần ổn định, không có gì nghiêm trọng.

Tình hình sức khoẻ đáng lo ngại của Nhiệt Ba trên phim trường

Đội ngũ quản lý cũng kêu gọi người hâm mộ không nên quá lo lắng, đồng thời khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba đang phối hợp tốt với bác sĩ để sớm hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, phản hồi này lại mở ra tranh luận mới về cách chăm sóc nghệ sĩ, khi một bộ phận fan cho rằng đội ngũ Gia Hành chưa cung cấp đủ thông tin chi tiết về bệnh lý và phác đồ điều trị, dẫn đến cảm giác "thiếu minh bạch" và "chỉ xoa dịu dư luận".

Một số fan cho rằng bệnh tình kéo dài là hậu quả của việc chạy lịch không nghỉ từ tháng 9 đến nay, đồng thời chỉ ra sự thiếu hụt nhân sự chăm sóc trong đoàn phim.

Một số bình luận trên Weibo viết: "Nhiệt Ba không phải siêu nhân. Cô ấy cần một đội ngũ y tế đúng nghĩa chứ không chỉ một trợ lý", "Lần nào cũng là 'vẫn ổn', nhưng mỗi lần thấy cô ấy ho lại thấy thương".

Theo netizen, dù tình hình sức khoẻ không ổn nhưng trong các buổi ghi hình gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn xuất hiện với phong thái chuyên nghiệp, nở nụ cười thân thiện và duy trì tương tác tự nhiên với đồng nghiệp.

Điều này thể hiện tinh thần làm việc đáng khâm phục của Nhiệt Ba, nhưng cũng khiến công chúng đặt câu hỏi về giới hạn giữa "chuyên nghiệp" và "quá sức" vấn đề vốn đã từng nhiều lần gây tranh cãi trong làng giải trí Hoa ngữ.

Dưới bài đăng của phòng làm việc, phần lớn bình luận là lời chúc sớm hồi phục: "Đừng cố quá, sức khỏe vẫn quan trọng nhất", "Chỉ cần khỏe lại, còn phim ảnh có thể đợi", "Thà nghỉ một tháng còn hơn để bệnh kéo dài cả năm".

Cùng lúc đó, nhiều bài viết phân tích trên Weibo kêu gọi các công ty quản lý nên có cơ chế nghỉ dưỡng bắt buộc cho nghệ sĩ, đặc biệt trong những giai đoạn lịch trình căng thẳng.