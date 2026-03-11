HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tình tiết mới vụ nghi phạm đâm chết bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Ca Linh |

Từ một vụ cãi nhau tại bãi giữ xe ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, nam thanh niên về nhà lấy dao quay lại tấn công bảo vệ làm nạn nhân tử vong.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Minh Tâm (SN 1995; ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tình tiết mới vụ đâm chết bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long năm 2025 - Ảnh 1.

Công an làm việc với bị can Tâm

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tâm để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ án xảy ra tại khu vực giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Theo kết quả điều tra, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 20-12-2025, tại khu vực giữ xe của bệnh viện, Tâm thấy xảy ra cãi nhau nên đến can thiệp và phát sinh mâu thuẫn với ông N.A.K (nhân viên bảo vệ của bệnh viện).

Tâm liền về nhà lấy dao rồi quay lại tấn công ông K., sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong. Đến rạng sáng 22-12-2025, lực lượng công an bắt giữ Tâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Qua giám định, con dao mà Tâm sử dụng gây án là dao sắc nhọn, thuộc danh mục dao có tính sát thương cao theo quy định tại Thông tư 75/2024/TT-BCA.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và Công cụ hỗ trợ năm 2024, hành vi sử dụng vũ khí thô sơ có tính sát thương cao nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật được xem là sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

