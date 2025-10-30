Tỉnh sát vách Hà Nội gây chấn động: Vượt TP.HCM, lập kỷ lục chưa từng có

Bắc Ninh là "Thủ phủ công nghiệp hiện đại phía Bắc". Tận dụng cơ hội từ chính sách thuế, cùng chính sách đầu tư thông thoáng và thế mạnh của tỉnh, Bắc Ninh đã bứt phá mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng xuất khẩu năm 2025.

Theo số liệu từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, tổng giá trị xuất, nhập khẩu tháng 9 của tỉnh ước đạt 17,1 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,46 tỷ USD , tăng 22,7% so cùng kỳ năm trước; nhập khẩu tháng 9 ước đạt 8,6 tỷ USD, tăng 46,2%.

Điều đáng nói là, đây là tháng thứ 3 liên tiếp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về xuất khẩu. Trước đó, tháng 7 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 7,9 tỷ USD và tăng lên mức 8,7 tỷ USD trong tháng 8.

Tính chung 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Bắc Ninh ước đạt 129,3 tỷ USD. Trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 65,7 tỷ USD, tăng 26,4 %; giá trị nhập khẩu ước đạt 63,5 tỷ USD tăng 36,5%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 2,2 tỷ USD.

Các nhóm hàng chủ lực giúp giá trị xuất khẩu của Bắc Ninh tăng cao phải kể đến máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại các loại và linh kiện.

Tận dụng tốt các cơ hội mới về thuế quan, các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Foxconn, Goertek... tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ từ tháng 7 và tháng 8, qua đó giữ vững vai trò đầu tàu trong lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Bắc Ninh.

Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư số 1 tại Bắc Ninh, dẫn đầu cả về vốn đầu tư, số lượng dự án và giá trị xuất khẩu. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp mạnh mẽ khi giá trị sản xuất công nghiệp của khối này chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng công nghiệp của Bắc Ninh.

Đứng sau Hàn Quốc, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Bắc Ninh. 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Bắc Ninh sang Trung Quốc đạt khoảng 3 tỷ USD, tập trung vào các nhóm sản phẩm nông sản tươi, nông sản chế biến (vải thiều, nhãn…) cùng linh kiện và sản phẩm điện tử.

Cùng với công nghiệp, xuất khẩu nông sản của Bắc Ninh có nhiều triển vọng tích cực. Đặc biệt, sản lượng vải thiều xuất khẩu năm nay của Bắc Ninh đạt mức kỷ lục 78.200 tấn.

Dù 3 tháng liên tiếp đứng đầu cả nước nhưng tổng chung, trong 9 tháng đầu năm, Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về kim ngạch xuất khẩu, sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà máy Samsung Bắc Ninh

Trong thời gian tới, Bắc Ninh đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong hoạt động xuất nhập khẩu thông qua loạt giải pháp đồng bộ. Tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống kho bãi, trung tâm logistics hiện đại, đồng thời nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối liên vùng nhằm giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian giao hàng.

Song song đó, Bắc Ninh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tỉnh cũng tập trung mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác thương mại, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch. Bắc Ninh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, đồng thời tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước nhằm hình thành hệ sinh thái sản xuất – xuất khẩu bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu và kỹ thuật sản xuất hiện đại.

Việc triển khai hiệu quả các giải pháp này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và đảm bảo tăng trưởng bền vững cho kim ngạch xuất nhập khẩu, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh trong giai đoạn tới.