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Tính năng trên Zalo người dùng cần bật ngay để tránh bị lộ tin nhắn

Khả Văn
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Tin nhắn riêng tư trên Zalo sẽ an toàn hơn nếu người dùng bật tính năng này cho tài khoản.

Zalo hiện là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam với hơn 78 triệu người dùng thường xuyên. Việc trao đổi công việc hay chia sẻ thông tin cá nhân hàng ngày trên ứng dụng này khiến cho vấn đề bảo mật trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngoài việc đặt mật khẩu bảo vệ thiết bị, bạn hoàn toàn có thể chủ động ẩn nhanh các cuộc trò chuyện riêng tư chỉ với vài thao tác đơn giản, giúp ngăn chặn triệt để nguy cơ lộ lọt dữ liệu trong trường hợp mất điện thoại hoặc tài khoản bị tấn công.

Để sử dụng tính năng này, trước hết bạn cần đảm bảo ứng dụng Zalo trên điện thoại đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Bước 1: Sau khi mở ứng dụng, bạn tìm đến cuộc trò chuyện mà mình muốn bảo mật.

Bảo mật Zalo: Tính năng cần bật ngay để bảo vệ tin nhắn riêng tư năm 2026 - Ảnh 1.

Bước 2: Tiếp đó, hãy nhấn vào biểu tượng menu nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình và tìm chọn tính năng Ẩn trò chuyện .

Bước 3: Hệ thống ngay lập tức sẽ yêu cầu bạn thiết lập một mã PIN bao gồm bốn chữ số. Khi mã PIN được xác nhận, toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện sẽ tự động biến mất khỏi giao diện chính và được bảo vệ hoàn toàn riêng tư.

Bảo mật Zalo: Tính năng cần bật ngay để bảo vệ tin nhắn riêng tư năm 2026 - Ảnh 2.

Việc xem lại các tin nhắn đã ẩn cũng vô cùng trực quan và dễ dàng. Bạn chỉ việc gõ trực tiếp mã PIN vừa tạo hoặc tên của tài khoản đó vào thanh tìm kiếm ở đầu trang Zalo. Nếu không còn nhu cầu bảo mật khắt khe, bạn có thể thực hiện thao tác tương tự để tắt tính năng này và đưa cuộc trò chuyện trở lại trạng thái hiển thị bình thường.

Bên cạnh việc tự ẩn các tin nhắn quan trọng, người dùng cũng cần đặc biệt nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Cơ quan công an thời gian qua đã có nhiều khuyến cáo nhấn mạnh người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh chụp các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, sổ đỏ hay giấy phép lái xe qua Zalo, Messenger cho người lạ.

Hiện nay đã xuất hiện nhiều đối tượng xấu mạo danh lực lượng chức năng, cán bộ địa chính hoặc cán bộ ủy ban, viện lý do rà soát hồ sơ để yêu cầu người dân cung cấp thông tin. Những dữ liệu nhạy cảm này một khi rơi vào tay kẻ gian có thể bị lợi dụng để làm giả hồ sơ, mở tài khoản ngân hàng trái phép, vay tiền qua mạng hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác, gây rủi ro trực tiếp cho chính nạn nhân.

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