Trải qua 5 bản cập nhật liên tiếp chỉ trong 6 tháng đầu năm, VNeID đã vượt xa khuôn khổ của một ứng dụng định danh thông thường. Việc tích hợp hàng loạt tiện ích như báo cáo lừa đảo, vé tàu Metro và vô số dịch vụ hành chính đang từng bước biến VNeID thành công cụ không thể thiếu của mọi công dân số.

Không chỉ phục vụ định danh điện tử và hiển thị thông tin căn cước như những ngày đầu ra mắt, VNeID giờ đây đã vươn mình trở thành một nền tảng lưu trữ giấy tờ khổng lồ. Bắt đầu từ phiên bản 2.2.4 đến 2.2.8, ứng dụng liên tục được bổ sung các tính năng số hóa giấy tờ cá nhân quan trọng. Người dùng hiện có thể dễ dàng tích hợp thông tin hộ chiếu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin tạm trú, hoặc sử dụng tính năng quét mã QR để kiểm tra nhanh hiệu lực thẻ căn cước và theo dõi tình trạng giao thẻ.

Đáng chú ý, VNeID đã mở rộng phạm vi hỗ trợ sang đối tượng dưới 14 tuổi và cho phép tích hợp học bạ của người phụ thuộc. Sự nâng cấp này giúp các bậc phụ huynh quản lý thông tin gia đình một cách đồng bộ và vô cùng tiện lợi. Định hướng xây dựng dữ liệu tập trung giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian, xóa bỏ nỗi lo mang vác nhiều giấy tờ bản cứng hay phải cài đặt quá nhiều ứng dụng khác nhau trên điện thoại.

VNeID đang ngày càng hoàn thiện theo hướng tập trung hóa tiện ích, mang toàn bộ ví giấy tờ của công dân thu gọn vào một ứng dụng duy nhất.

Tính năng cấp hộ chiếu cá nhân trên VNeID

Cùng với việc số hóa giấy tờ cá nhân, trọng tâm phát triển của VNeID là đưa các dịch vụ hành chính và tiện ích thường nhật lên một nền tảng duy nhất. Trong mảng dịch vụ công, người dân nay có thể thực hiện hàng loạt thủ tục trực tiếp trên điện thoại như xin cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, đăng ký và quản lý cư trú, yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp hay giải quyết các thủ tục liên quan đến công cụ hỗ trợ. Động thái này giúp giảm thiểu đáng kể số lượng cổng thông tin mà người dân phải ghi nhớ và truy cập.

Không dừng lại ở mảng hành chính khô khan, VNeID còn khéo léo len lỏi vào nhịp sống hiện đại của người dân. Các phiên bản gần đây đã bổ sung tiện ích hiển thị vé tàu Metro và hỗ trợ check-in, cho phép tra cứu nguồn gốc sản phẩm nhanh chóng. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia và cung cấp đầy đủ các thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động bầu cử.

Một trong những điểm nhấn đáng giá nhất trong chuỗi cập nhật vừa qua là sự xuất hiện của công cụ phản ánh lừa đảo qua không gian mạng tại phiên bản 2.2.8. Trong bối cảnh các chiêu trò gian lận trực tuyến diễn biến ngày càng phức tạp, việc VNeID mở ra kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp đã cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ về mặt vai trò.

Ứng dụng không chỉ đơn thuần là công cụ quản lý hành chính mà đã trở thành cầu nối tương tác chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi giữa người dân và cơ quan chức năng. Nhìn tổng thể, xu hướng phát triển tập trung vào số hóa giấy tờ, tích hợp dịch vụ công và mở rộng tiện ích đời sống đang đưa VNeID trở thành một "siêu ứng dụng" chính phủ số toàn diện, bắt kịp tiêu chuẩn công nghệ mà nhiều quốc gia tiên tiến đang hướng tới.