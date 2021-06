Tinh hoàn không đều có đáng lo?

Vậy xin hỏi bác sĩ nguyên nhân do đâu và có ảnh hưởng gì không, nhất là vấn đề giảm ham muốn?



(Xin giấu tên)

Nhiều người bất chợt nhận thấy tinh hoàn 2 bên không đều nhau và điều này khiến bạn lo lắng, bất an về tình trạng sức khỏe, cũng như khả năng tình dục, sinh sản của chính mình. Tuy nhiên, có đến 85% nam giới có tinh hoàn không đều nhau. Tinh hoàn bên trái thường có xu hướng to hơn và nằm thấp hơn so với tinh hoàn phải. Đây là biểu hiện sinh lý bình thường, nam giới không cần lo lắng.

Tuy nhiên, có một số bệnh lý có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và kích thước tinh hoàn như viêm tinh hoàn do quai bị, tinh hoàn không xuống bìu, giãn tĩnh mạch tinh, tinh hoàn ẩn... làm cho kích thước 2 bên khác biệt một cách rõ rệt. Trong trường hợp này, chức năng tinh hoàn bên teo nhỏ có thể bị ảnh hưởng và cần đánh giá tổng thể điều trị đúng cách.

Để biết được tinh hoàn không đều có nguy hiểm hay không, cần phải đi khám mới có thể chẩn đoán được. Thăm khám sớm sẽ giúp bạn phát hiện những mối nguy hiểm tiềm tàng và khắc phục một cách hiệu quả, giảm nguy cơ ít tinh trùng, tinh trùng yếu hay vô sinh, hiếm muộn.