"Tinh hoa trong tinh hoa" - thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú 2025 từng trưởng thành từ ngôi trường cấp 3 nổi tiếng

Những ngày này, cộng đồng mạng đang xôn xao về cái tên Vũ Ngọc Duy (24 tuổi, Phú Thọ) - tân bác sĩ nội trú vừa xuất sắc trở thành thủ khoa của kỳ thi được mệnh danh là "khắc nghiệt nhất" tại Trường Đại học Y Hà Nội. Vượt qua gần 1.000 thí sinh trên khắp cả nước, hành trình của Duy khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nỗ lực bền bỉ mà còn bởi xuất phát điểm cực "xịn sò" của anh chàng.

Chân dung thủ khoa bác sĩ nội trú Vũ Ngọc Duy.

Trước khi ghi danh vào Y Hà Nội theo diện tuyển thẳng, Ngọc Duy từng là học sinh chuyên Toán, giành giải Nhì quốc gia môn Toán. Và điều bất ngờ hơn cả: Duy chính là cựu học sinh của THPT chuyên Vĩnh Phúc - ngôi trường nổi tiếng đào tạo ra vô số học bá và từng được mệnh danh là nơi toàn "con nhà người ta" bước ra.

Một trong những trường chuyên trọng điểm miền Bắc

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc được thành lập ngày 23/5/1997 tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, nay là Vĩnh Yên, Phú Thọ. Trường có nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh đạt kết quả cao, phát hiện bồi dưỡng tài năng, năng khiếu của học sinh ở một số môn học cơ bản.

Từ lâu, trường đã nằm trong top những trường chuyên trọng điểm của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Đây là nơi hội tụ những gương mặt ưu tú khắp tỉnh, đồng thời cũng là điểm đến của nhiều học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Với hệ thống lớp chuyên đa dạng từ Toán, Lý, Hóa, Sinh đến Ngoại ngữ, Ngữ văn, Tin học,... trường đã xây dựng được môi trường học tập nghiêm túc và cạnh tranh tích cực, thúc đẩy học sinh phát huy tối đa năng lực.

Trường chuyên "bạc tỷ" với cơ sở vật chất hoành tráng, nhiều góc sống ảo đẹp lung linh

Năm 2020, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc chuyển sang cơ sở mới với vốn đầu tư 473 tỉ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 1/2019 trên diện tích 6,56 ha, giúp trường trở thành một trong những trường cấp 3 có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Trường có 45 phòng học lý thuyết, 25 phòng học bộ môn, cùng nhiều công trình quy mô lớn: khối nhà học 3 tầng rộng gần 14.000 m2, hội trường 500 chỗ ngồi, thư viện gần 1.200 m2, nhà đa năng tích hợp bể bơi 5 làn đạt chuẩn,... Ngoài ra, ký túc xá và nhà ăn rộng hơn 5.600 m2 cũng được đầu tư chỉn chu, giúp học sinh vừa học tốt vừa sinh hoạt thuận tiện.

Trường sở hữu cơ sở vật chất hiện đại.

Không quá lời khi nói đây là "thiên đường học tập" với đủ phòng chức năng từ thư viện, phòng máy, phòng tiếng đến sân thể thao, vườn thực hành. Bước chân vào trường, học sinh không chỉ được học trong môi trường chuẩn quốc tế mà còn có hẳn những góc "sống ảo" đẹp chẳng khác gì phim trường.

Chỉ cần giơ máy ảnh lên, bạn đã có ngay một bức hình đẹp như phim.

"Cái nôi" đào tạo học bá, thành tích thi cử luôn đứng top

Nhưng điểm khiến THPT Chuyên Vĩnh Phúc thực sự tạo dấu ấn trên bản đồ trường chuyên không chỉ nằm ở cơ sở vật chất, mà còn ở thành tích "khủng" mà các thế hệ học sinh trường đã đạt được. Trong nhiều năm qua, trường liên tục góp mặt trong top 10 trường có nhiều học sinh đoạt giải quốc gia và quốc tế nhất cả nước.

Từ Olympic Toán, Vật lý, Sinh học quốc tế cho đến Olympic châu Á - Thái Bình Dương, đâu đâu cũng thấy dấu ấn của học sinh chuyên Vĩnh Phúc. Một số học sinh xuất sắc của trường có thể kể đến như Vương Tùng Dương đoạt Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế tại Vương quốc Anh, Nguyễn Việt Thắng đoạt Huy chương Đồng Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương, Đỗ Văn Quyết đoạt Huy chương Đồng Olympic Toán quốc tế tại Brazil, Nguyễn Thị Phương Dung đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế…

Bên cạnh đó, nhiều cựu học sinh của trường hiện đã trở thành giảng viên đại học, nhà nghiên cứu khoa học hoặc du học sinh xuất sắc tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

