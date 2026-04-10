Tình hình xấu đi đáng kể: Lãnh đạo Nga nói về 'điều không may' khi Ukraine tấn công bằng UAV 'Sao Hỏa'

Tờ Izvestia (Nga) đưa tin, tình hình tại Gorlovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã trở nên tồi tệ hơn do các binh sĩ thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) bắt đầu sử dụng máy bay không người lái (UAV) mới với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Thông tin này được ông Ivan Prikhodko - người đứng đầu chính quyền thành phố Gorlovka do Nga bổ nhiệm - công bố vào ngày 8/4.

"Tình hình đã xấu đi đáng kể trong vài ngày qua. Đối phương đã bắt đầu sử dụng các loại máy bay không người lái mới có tên là Martian, mà thật không may, chúng có tốc độ bay lên tới 300 km/giờ, không còn bay theo hướng người điều khiển mà được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo", ông Prikhodko nói trong một báo cáo của chính quyền thành phố Gorlovka về công tác năm 2025 trước các đại biểu, theo trích dẫn của hãng tin RIA Novosti (Nga).

Theo Izvestia, chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov cũng cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu sử dụng UAV mới "Martian" (nghĩa là: Sao Hỏa) để tấn công vào hậu phương của Nga. Chuyên gia này đã nói về các tính năng của Martian vào ngày 9/4.

"Chiếc 'Martian' này xuất hiện là do đối phương đã nghiên cứu xác máy bay không người lái 'Lancet' của chúng ta [Nga]. Họ đã lắp ráp ở đâu đó được một bo mạch nhất định, một con chip kết nối với hệ thống điều khiển, và do đó sao chép được một thứ gì đó, tinh chỉnh nó bằng các linh kiện nước ngoài của phương Tây, và tạo ra chiếc máy bay không người lái này", ông Knutov nói.

Tờ Kyiv Post trích dẫn các nguồn tin của Ukraine trong những tuần gần đây cho biết cuộc chiến bằng UAV đang diễn ra thuận lợi cho lực lượng Kyiv, và trong một số trường hợp đã đưa tin về các loại UAV mới đang được thử nghiệm, nhưng không nêu rõ loại nào có thể đã được đưa vào sử dụng. Với lý do lo ngại về an ninh, lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) thường chỉ xác nhận việc sử dụng lần đầu các thiết bị mới sau nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Trong bài phát biểu trước truyền thông Ukraine vào ngày 9/4, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết nhờ hiệu quả của lực lượng UAV, Ukraine “nắm giữ thế chủ động” trên toàn chiến tuyến và quân đội Nga đang chịu tổn thất nặng nề về người và nhân sự từ các cuộc tấn công bằng UAV.

Trong phát biểu đó, ông Syrsky cho rằng thành công này là nhờ vào việc sản xuất trong nước các hệ thống UAV hiệu quả hơn, kỹ năng vận hành được cải thiện và “các quyết định tổ chức” của bộ chỉ huy quân sự Ukraine. Ông không đề cập đến công nghệ UAV mới nào được quân đội Ukraine triển khai.

Trong một thông báo vào ngày 30/3, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thế hệ UAV ném bom mới với tầm bay xa hơn, khả năng mang tải trọng cao hơn và các kết nối liên lạc an toàn hiện đang được thử nghiệm, và việc tăng khoảng cách giữa người điều khiển UAV của Ukraine với mối đe dọa tiềm tàng từ Nga là ưu tiên hàng đầu của các nhà phát triển Ukraine.

Thông báo cho biết thêm, các UAV thử nghiệm đã bay qua không phận với hơn 20 km bị gây nhiễu liên tục và đã tiếp cận được mục tiêu mô phỏng rồi quay trở lại.