Tờ Kyiv Independent đưa tin, theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga, ngày 8/4, Nga đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Moscow Akira Muto để phản đối một thỏa thuận gần đây giữa một công ty Nhật Bản và một nhà sản xuất máy bay không người lái Ukraine.

Vào cuối tháng 3, công ty Terra Drone có trụ sở tại Tokyo đã trở thành doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng của Ukraine, khi thông báo sẽ thực hiện một "khoản đầu tư chiến lược" vào Amazing Drones - một công ty có trụ sở tại Kharkiv (Ukraine) chuyên phát triển và sản xuất máy bay không người lái đánh chặn.

Công ty Nhật Bản cho biết họ sẽ hợp tác với Amazing Drones để ra mắt dòng máy bay không người lái đánh chặn Terra A1. Hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng Terra A1 được thiết kế để chống lại các máy bay không người lái tấn công một chiều mà Nga đã sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột với Ukraine.

Đại sứ Nhật Bản tại Nga Akira Muto (trái) đứng cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, vào ngày 5/11/2024. Ảnh: Getty

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow coi khoản đầu tư này là "hành động thù địch".

Trong công hàm phản đối gửi Đại sứ Nhật Bản Muto, Điện Kremlin cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lãnh thổ Nga "tạo cơ sở để coi [khoản đầu tư của Terra Drone] là hành động thù địch công khai". Ông Muto cũng được thông báo rằng quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đã "xuống mức thấp chưa từng có".

"Nếu phía Nhật Bản thực sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại liên quốc gia, họ phải thể hiện nguyện vọng này không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động cụ thể và các bước đi thiết thực", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố.

Theo Kyiv Independent, mặc dù các công ty Nhật Bản từ lâu đã để mắt đến lĩnh vực máy bay không người lái của Ukraine, nhưng chính phủ Nhật Bản vẫn kiên quyết không khuyến khích các nhà đầu tư của nước này đến thăm Ukraine.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tác chiến bằng máy bay không người lái đang gia tăng trên toàn cầu, cũng như các mối đe dọa an ninh từ các đối thủ láng giềng, Nhật Bản đã tăng chi tiêu quốc phòng, với ngân sách lớn nhất từ trước đến nay vào năm 2026 lên tới 9,04 nghìn tỷ yên (tương đương 58 tỷ USD). Trong đó, ngân sách phân bổ 100 tỷ yên (629 triệu USD) dành riêng cho các hệ thống phòng không máy bay không người lái.

Theo tờ The Moscow Times, Nhật Bản đã cùng các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Mặc dù Hiến pháp Nhật Bản thời hậu Thế chiến II hạn chế việc cung cấp viện trợ quân sự sát thương cho nước ngoài, nhưng Tokyo vẫn là một trong những quốc gia ủng hộ hàng đầu của Ukraine.

Năm 2024, Nhật Bản và Ukraine đã ký một thỏa thuận an ninh kéo dài 10 năm, cam kết viện trợ phi sát thương, viện trợ nhân đạo và hỗ trợ tái thiết.

Theo báo cáo tháng 12/2025 của Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông (OSW) có trụ sở tại Warsaw (Ba Lan), Nhật Bản đã viện trợ cho Ukraine tổng số tiền khoảng 15 tỷ USD (chủ yếu là tài chính và nhân đạo) và cam kết viện trợ thêm 3,5 tỷ USD.

Đầu năm nay, truyền thông Nhật Bản đưa tin Tokyo có kế hoạch tham gia sáng kiến do NATO dẫn đầu nhằm cung cấp đạn dược và thiết bị do Mỹ sản xuất cho Ukraine, có thể bao gồm cả hệ thống radar và áo chống đạn.