Tiêm kích Mỹ-Israel oanh tạc Iran, 'lá chắn' Nga không khai hỏa dù chỉ 1 lần: Mồi nhử hay bị vô hiệu hóa?

Trang United24 Media ngày 8/4 đưa tin, theo tờ Defense Express, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng không S-300PMU-2 của Nga tại Iran sau khi đoạn video mới cho thấy hệ thống này có thể đã bị vô hiệu hóa dễ dàng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel.

Đoạn video mới được công bố cho thấy các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Iran dường như bao gồm việc phá hủy một bệ phóng thuộc hệ thống S-300PMU-2 “Favorit” do Nga sản xuất.

Đoạn video được Lực lượng Phòng vệ Israel công bố cho thấy nhiều cuộc tấn công chính xác, trong đó có một mục tiêu nổi bật là bệ phóng tên lửa đất đối không.





Hệ thống này được xác định là một phần trong kho vũ khí S-300PMU-2 của Iran, được mua từ Nga năm 2007, với việc giao hàng hoàn tất vào nửa cuối những năm 2010. Theo báo cáo, bệ phóng bị phá hủy được đặt ở ngoại ô Tehran.

Ảnh vệ tinh cho thấy các hệ thống S-300PMU-2 đã được triển khai tại vị trí đó ít nhất từ năm 2019. Hình ảnh độ phân giải cao chụp ngày 16/2/2026 (chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự Epic Fury) cho thấy bệ phóng vẫn được đặt tại chính vị trí đó.

Máy bay chiến đấu Mỹ - Israel bay qua Tehran mà không gặp sự cản trở nào

Mặc dù có sự hiện diện của một trong những hệ thống phòng không xuất khẩu tiên tiến nhất của Nga gần thủ đô Tehran của Iran, hệ thống S-300PMU-2 này dường như không thể làm gián đoạn các hoạt động không quân của Mỹ và Israel.

Theo các báo cáo được Defense Express trích dẫn, máy bay hoạt động trên không phận Tehran mà không cần cố gắng bay thấp để tránh bị phát hiện. Trong một trường hợp, một chiếc F-35 của Israel đã bắn hạ một máy bay huấn luyện Yak-130 của Iran trên bầu trời thành phố.

Vẫn có khả năng hệ thống S-300PMU-2 đã bị vô hiệu hóa từ sớm trong chiến dịch, có thể do bộ phận radar bị phá hủy. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh hiện có không cho thấy dấu hiệu rõ ràng của các vụ nổ hoặc hỏa hoạn tại địa điểm này.

Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc hệ thống S-300PMU-2 vẫn còn nguyên vẹn về mặt vật lý nhưng không hoạt động hiệu quả trong một thời gian dài. Trong hơn một tháng, hệ thống này dường như vẫn được triển khai mà không tiêu diệt được bất kỳ mục tiêu nào, ngay cả khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn.

Nguồn: X/@OSINTWarfare

Chiến tranh điện tử có thể đã làm mù hệ thống

Defense Express dẫn lời các nhà phân tích cho rằng hoạt động tác chiến điện tử cường độ cao, cả từ máy bay chuyên dụng và hệ thống trên máy bay chiến đấu, có thể đã làm suy yếu hoặc làm mù radar của hệ thống S-300PMU-2, khiến nó trở nên vô dụng.

Trong suốt chiến dịch, đã có những báo cáo về việc máy bay Mỹ bị nhắm mục tiêu chủ yếu bởi các hệ thống phòng không vác vai và có thể là hệ thống Raad của Iran, vốn có thiết kế tương tự như hệ thống Buk-M2 của Nga. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc sử dụng hệ thống S-300PMU-2.

Mồi nhử, bị vô hiệu hóa, hay cái gì khác?

Đồng thời, theo Defense Express, tình huống này cũng đặt ra thêm nhiều câu hỏi. Vị trí của hệ thống S-300PMU-2 được cho là không thay đổi trong nhiều năm và có thể nhìn thấy qua ảnh vệ tinh công khai, vậy mà nó lại không bị nhắm mục tiêu trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Một khả năng là bệ phóng bị phá hủy chỉ là mồi nhử, trong khi hệ thống thật đã được Iran di dời trước khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel diễn ra hoặc đã bị vô hiệu hóa từ trước. Do chưa có xác nhận chính thức, nên sự thật vẫn chưa rõ ràng.

Trước đó, máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công vào một cơ sở ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) gần Tehran bằng bom xuyên phá khối lượng lớn GBU-57 trong một chiến dịch rộng lớn hơn bao gồm cả việc giải cứu các binh sĩ Mỹ bị rơi máy bay.