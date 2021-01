Tình hình Syria: Nga đưa thêm quân tới sát biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ

Binh sĩ Nga tới sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ



Lực lượng cảnh sát quân sự Nga đã điều động thêm quân tăng cường tới Đường Cao tốc Quốc tế, nối 2 thành phố Aleppo và Qamishli ở phía bắc Syria.

Theo nguồn tin từ tỉnh Aleppo, cảnh sát quân sự Nga đã có mặt ở hàng loạt khu vực nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ như Tal Tamr thuộc tỉnh Al-Hasakah, Ain Issa của tỉnh Al-Raqqa và Manbij thuộc tỉnh Aleppo.

Hoạt động tăng cường quân lần này của cảnh sát quân sự Nga diễn ra sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm đồng minh liên tiếp triển khai tấn công quy mô lớn trong vài tháng qua. Để ngăn chặn những cuộc tấn công trên, cảnh sát quân đội Nga buộc phải huy động thêm quân tới các mặt trận để trấn an tình hình.

Theo một đoạn video mới được công bố, cảnh sát quân sự Nga đã di chuyển tới khu vực Đường Cao tốc Quốc tế để tăng cường sự hiện diện tại phía bắc Syria.

Ngoài ra, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng tại nhiều khu vực nằm trong lãnh thổ Syria.

Song phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ chối rút quân với lý do các lực lượng người Kurd vẫn hoạt động đông đảo dọc biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. Những đợt tấn công của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra bất ổn an ninh cho khu vực phía đông bắc Aleppo, phía bắc Al-Raqqa và phía tây Al-Hasakah.

Nga đưa binh sĩ và vũ khí tới căn cứ ở Syria

Nga chính thức đưa ra thông báo triển khai nhóm quân đội hoạt động chung Nga – Syria ở vùng Ain Issa, sau hàng loạt vụ tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đồng minh trong tỉnh Al-Raqqa.

Hôm 15/1, không quân Nga đã bắt đầu vận chuyển binh sĩ tăng cường cho lực lượng cảnh sát quân sự Nga ở tỉnh Al-Raqqa và Al-Hasakah. Đây là 2 khu vực mà tình hình an ninh ngày càng trở nên căng thẳng do các cuộc xung đột giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu.

Theo báo cáo, máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga đã tới sân bay Qamishli trong tuần qua để mang theo thiết bị và quân tăng cường phục vụ sứ mệnh quân sự ở 2 tỉnh Al-Raqqa và Al-Hasakah.

Cũng theo báo cáo, quân chính phủ Syria và quân đội Nga gần đây đã tăng cường sự hiện diện ở tỉnh Al-Raqqa và Al-Hasakah để củng cố sức mạnh cho các đơn vị hoạt động ở tiền tuyến thuộc khu vực Ain Issa của tỉnh Raqqa và Tal Tamr của tỉnh Hasakah.

Một đoạn video trên YouTube đã công bố hình ảnh máy bay vận tải IL-76 của Nga tới sân bay Qamishli. Dù căn cứ không quân Hmeymim là cở sở quân sự có quy mô lớn nhất của Nga ở Syria, nhưng gần đây Qamishli đã được nâng cấp và trở thành căn cứ không quân thứ 2 của quân đội Nga, chủ yếu phục vụ hoạt động ở phía đông Syria.

Xe của lực lượng cảnh sát quân sự Nga làm nhiệm vụ tuần tra ở Syria. (Ảnh: AP)

Nga – Mỹ hiếm hoi đồng thuận ở Syria



Trong một động thái hiếm hoi, quân đội Nga – Mỹ đã đồng thuận mở lại tuyến đường xuyên qua vùng lãnh thổ bị phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) chiếm đóng và tỉnh Deir Ezzor.

Theo nguồn tin từ tỉnh Deir Ezzor, các lực lượng Nga – Mỹ đã chấp thuận khai thông khu vực giao cắt Al-Salihiyah, nhằm cho phép cư dân ở hai bên bờ sông Euphrates có thể đi lại thuận tiện.

Al-Salihiyah trở thành tuyến đường bộ quan trọng, bởi đây là con đường duy nhất nối tỉnh Deir Ezzor và Al-Hasakah ở phía đông Syria. Con đường này đã được mở lại vào sáng ngày 16/1 sau gần một năm bị phong tỏa để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Theo các chuyên gia nhận định, việc mở lại đường Al-Salihiyah sẽ mang lại những tác động tích cực cho kinh tế ở địa phương cũng như giúp những người từng đi sơ tán quay trở về quê hương sinh sống. Trước đây, nhiều người đã phải rời bỏ tỉnh Deir Ezzor và các khu vực lận cân trong thời điểm nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm đóng suốt thời gian dài.

Dù Nga và Mỹ không trực tiếp đối đầu trên chiến trường Syria, nhưng hai bên hiếm khi hợp tác với bên còn lại. Bởi mục đích của Mỹ là muốn lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà Nga lại là bên ủng hộ.