Tình hình hiện tại của Châu Đăng Khoa sau trầm cảm, cân nặng lên gần 100kg

Sau những ồn ào trong quá khứ, Châu Đăng Khoa ít xuất hiện suốt một khoảng thời gian. Mãi đến mới đây, anh mới bất ngờ hé lộ những gì đã thực sự diễn ra với mình khi ấy. Châu Đăng Khoa xuất hiện với thân hình săn chắc, vai nở, lưng rộng, tạo dáng tam giác ngược khá rõ. Nhưng điều khiến khán giả chú ý hơn cả là câu chuyện Châu Đăng Khoa lấy lại vóc dáng khi cân nặng có lúc gần 100kg.

Trong bài viết khá dài, nam nhạc sĩ lần đầu công khai giai đoạn khủng hoảng nhất trong cuộc đời mình. Anh thẳng thắn chia sẻ: "3 năm trước, trầm cảm ghé thăm. Nó ở lại gần 1 năm. Và để lại cho tui hơn 20kg cùng một cơ thể rệu rã nặng 90kg" .

Nam nhạc sĩ còn kể thêm một kỷ niệm hài hước liên quan đến Trấn Thành: "Có đợt lúc còn mập tui đi quay show gặp anh Trấn Thành, ảnh hỏi tui sao nay em mập dữ zậy. Khoa bể nét, bể phọoc, mặt như cái bánh chưng. Mà nay tui giảm cân rồi, nhưng ảnh thì… vẫn dễ thương như vậy".

Việc tăng cân mất kiểm soát càng khiến Châu Đăng Khoa thêm tự ti. Anh cho hay mình từng ở lì trong phòng, tránh né thế giới bên ngoài, thậm chí từng có lúc nghĩ rằng mình đã sẵn sàng bỏ cuộc. May mắn có sự đồng hành của anh em, bạn bè. Chính họ là những người đưa anh đi gặp bác sĩ, kéo anh ra khỏi phòng, kéo anh quay lại với vận động và thể thao.

Kết quả kiểm tra khi ấy nam nhạc sĩ được chẩn đoán béo phì type 2, mỡ nội tạng cao, chuyển hóa kém, béo nhưng suy dinh dưỡng, tuổi sinh học lên tới 52. Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, Châu Đăng Khoa quyết định bước chân vào phòng gym. Anh nói thật: "Không phải vì yêu thể thao. Mà vì tôi muốn được sống tiếp một cách đàng hoàng hơn."

Hai năm trôi qua, ngoại hình hiện tại của Châu Đăng Khoa là một hình ảnh hoàn toàn khác. Từ 90kg, anh đã giảm 23kg, đưa cân nặng về mức 67kg. Dù chưa sở hữu 6 múi như mong muốn, Châu Đăng Khoa chia sẻ tập hoài mà vẫn chỉ có 2 múi, nhưng đổi lại là sức khỏe tốt hơn, tinh thần ổn định. Anh còn tự hào khoe có thể mặc vừa baby tee size S, tuổi sinh học được đo lại chỉ còn 30: "Tui thấy mình… cũng ngầu" - nam nhạc sĩ viết.

Trong một khung hình khác được chia sẻ, Châu Đăng Khoa xuất hiện với mái tóc xù, mồ hôi nhễ nhại sau buổi tập. Thân hình hiện tại với vai rộng, lưng nở tạo dáng tam giác ngược rõ rệt, thậm chí có phần "kỳ lạ" bị bạn bè nhắc nhở.