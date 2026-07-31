Tình hình hiện tại của ca sĩ đẹp nhất thế giới, lần đầu được vinh danh bị cả nước chê bai

Sau 11 năm kể từ khi bị tẩy chay vì được vinh danh.

Trong hai năm liên tiếp 2014 và 2015, Nana khiến truyền thông quốc tế chú ý khi đứng đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Gương mặt của nữ thần tượng được đánh giá sở hữu tỷ lệ hài hòa, kết hợp giữa những đường nét sắc sảo phương Tây và vẻ thanh tú đặc trưng của phụ nữ châu Á, trở thành biểu tượng nhan sắc đình đám của Kpop trong giai đoạn đó.

Thế nhưng, nghịch lý là chính danh hiệu đưa Nana nổi tiếng toàn cầu lại khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích ngay tại quê nhà

Thế nhưng, nghịch lý là chính danh hiệu đưa Nana nổi tiếng toàn cầu lại khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích ngay tại quê nhà. Ngay từ lần đầu được TC Candler vinh danh, Nana đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ công chúng Hàn Quốc. Không ít ý kiến cho rằng cô chưa đủ sức vượt qua những tượng đài nhan sắc như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun hay Son Ye Jin để trở thành người đẹp số một thế giới. Từ một bảng xếp hạng quốc tế, Nana bất ngờ trở thành mục tiêu của những cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm.

Không dừng lại ở tranh luận về nhan sắc, đời tư của nữ ca sĩ cũng bị đào xới. Những hình ảnh từ thời còn tham gia các cuộc thi người mẫu liên tục bị chia sẻ lại nhằm đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Áp lực dư luận lớn đến mức Nana từng nhiều lần thừa nhận cô cảm thấy có lỗi khi nhận danh hiệu, thậm chí không dám tự nhận mình là người đẹp.

Danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" vô tình trở thành cái bóng quá lớn che lấp mọi nỗ lực nghệ thuật của Nana

Danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" vô tình trở thành cái bóng quá lớn che lấp mọi nỗ lực nghệ thuật của Nana. Trong mắt nhiều người, cô chỉ là một biểu tượng ngoại hình mà thiếu dấu ấn về chuyên môn. Phải mất gần một thập kỷ, Nana mới từng bước phá bỏ định kiến ấy để được công nhận như một diễn viên thực lực.

Con đường idol nhiều chông gai

Nana ra mắt năm 2009 trong đội hình bổ sung của After School - nhóm nhạc nữ vận hành theo mô hình "tốt nghiệp - nhập học", nơi thành viên liên tục thay đổi theo từng giai đoạn. Chính mô hình đặc biệt này khiến định hướng hoạt động của nhóm luôn thiếu ổn định, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến con đường phát triển cá nhân của mỗi thành viên.

Nhóm nữ After School - một trong những dự án thành công của Pledis

Trong giai đoạn 2010-2013, Nana cùng Raina và Lizzy thành lập nhóm nhỏ Orange Caramel. Với phong cách quirky độc đáo, bộ ba nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á thông qua những bản hit như Catallena, Romance Shanghai hay Lipstick. Orange Caramel trở thành một trong những sub-unit thành công nhất lịch sử Kpop.

Concept độc lạ của Orange Caramel

Tuy nhiên, sự nổi tiếng ấy không đồng nghĩa với việc Nana thoát khỏi định kiến. Suốt nhiều năm, cô thường xuyên bị chê bai về khả năng ca hát, bị gắn mác "bình hoa di động" và được cho là chỉ nổi bật nhờ ngoại hình.

Sau chấn thương nghiêm trọng vì té ngã năm 2013, cùng lúc After School bắt đầu suy yếu bởi mô hình hoạt động thiếu ổn định, Nana cũng rơi vào giai đoạn bế tắc. Từ năm 2015, After School gần như "đóng băng", Orange Caramel cũng qua thời kỳ đỉnh cao, buộc cô phải tìm hướng đi mới. Trong suốt giai đoạn 2017-2022, Nana là một trong số ít thành viên After School vẫn ở lại Pledis Entertainment. Dù không phát hành sản phẩm âm nhạc hay hoạt động biểu diễn đáng kể, cô gần như dành toàn bộ thời gian để theo đuổi diễn xuất.

Sự nghiệp idol của Nana nhiều thăng trầm, trong đó có nhiều biến cố đến từ danh xưng mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Năm 2016, Nana chính thức bước ngoặt với bộ phim The Good Wife. Đây được xem là cột mốc đánh dấu quá trình chuyển mình từ một thần tượng sang diễn viên chuyên nghiệp. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong các tác phẩm như Kill It, Justice và Memorials, từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên nghiêm túc thông qua những vai diễn đa dạng.

Nana thành công với vai trò diễn viên, thử sức cùng nhiều dạng vai cá tính

Đến năm 2023, sự nghiệp của Nana thực sự bùng nổ nhờ Mask Girl. Vai diễn Kim Mo Mi không chỉ giúp cô chứng minh năng lực diễn xuất mà còn nhận được đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Thành công của bộ phim đưa Nana bước vào hàng ngũ những nữ diễn viên được chú ý của màn ảnh Hàn Quốc, đồng thời xóa nhòa định kiến từng đeo bám cô suốt nhiều năm. Sau gần một thập kỷ kiên trì, Nana cuối cùng đã được công nhận bằng chính khả năng diễn xuất thay vì chỉ được nhắc đến bởi danh hiệu nhan sắc.

Cuộc sống hiện tại nhiều trải nghiệm

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 16 năm hoạt động, Nana thử sức trở lại âm nhạc với album cùng MV chủ đề GOD. Tuy nhiên, thị trường Kpop khi ấy đã thay đổi đáng kể. Phong cách âm nhạc đậm màu sắc cá nhân, hình tượng cá tính của Nana cùng sự cạnh tranh khốc liệt từ thế hệ idol gen 4 và gen 5 khiến sản phẩm không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Dù nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ lâu năm, màn trở lại này không đủ sức tạo nên cú hích lớn trên thị trường.

MV sau 10 năm của Nana - GOD

Hình ảnh táo bạo và nhạc thể nghiệm khiến MV của Nana kén người xem

Đầu tháng 4/2026, Nana một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán khi xuất hiện cùng T.O.P trong MV Studio54. Đây là sản phẩm nằm trong album Another Dimension , đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm vắng bóng của thành viên BIGBANG. Trong MV, Nana đảm nhận hình tượng "nàng thơ" nhưng không đi theo hình ảnh gợi cảm hay thanh lịch quen thuộc. Cô xuất hiện với mái tóc đỏ cắt ngắn, lớp trang điểm cố ý lem nhem cùng phong cách avant-garde đầy thách thức. Nhân vật của Nana mang màu sắc siêu thực, vừa là đối trọng, vừa là tri kỷ của T.O.P trong một không gian giàu tính điện ảnh.

Nana chiếm trọn spotlight trong MV của T.O.P

Ánh mắt ám ảnh, nụ cười vô cảm cùng khả năng kiểm soát biểu cảm khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến dư âm của Mask Girl. Chính kinh nghiệm diễn xuất đã giúp Nana tạo nên sức hút đặc biệt trong từng khung hình. Nhiều ý kiến nhận định cô là một trong số ít nữ nghệ sĩ đủ khí chất để sánh đôi với vẻ phong trần, khác biệt của T.O.P. Sự kết hợp giữa "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" và một trong những biểu tượng nhan sắc thế hệ thứ hai của Kpop tạo nên những khung hình được ví như các tác phẩm fine art. Sau MV, hành trình sự nghiệp của Nana cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm trở lại.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới hiện tại ngày càng cá tính

Hiện tại, Nana vẫn duy trì lịch trình nghệ thuật, chụp quảng cáo và thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính, hình ảnh trưởng thành và phong cách thời trang ngày càng khác biệt. Bên cạnh công việc, cô duy trì thói quen tập luyện thể thao, ăn uống lành mạnh, thường xuyên đi du lịch và dành thời gian tận hưởng cuộc sống cùng bạn bè.

Người hâm mộ vẫn đều đặn gửi quà, tổ chức các hoạt động kỷ niệm để ủng hộ thần tượng. Trong nhiều lần xuất hiện gần đây, nhan sắc của Nana tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn Hàn Quốc. Gương mặt ngày càng sắc sảo, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng cân đối và đôi chân dài trứ danh giúp cô luôn nằm trong nhóm mỹ nhân được quan tâm của Kpop.

Nana thường xuyên cập nhật cuộc sống và công việc qua Instagram:

Ở thời điểm hiện tại, khi đã đi qua gần hai thập kỷ hoạt động, Nana không còn chỉ được nhớ đến với danh xưng "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" hay những tranh cãi năm nào. Cô đã chứng minh bản thân là một nghệ sĩ không ngừng thay đổi, sẵn sàng thử thách ở nhiều lĩnh vực và kiên trì vượt qua những định kiến từng đeo bám mình.

Dù không còn là thần tượng thống trị sân khấu Kpop như thời kỳ đỉnh cao, Nana vẫn là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc. Hành trình từ "bình hoa di động" đến diễn viên được công nhận trở thành minh chứng cho sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng của nữ nghệ sĩ suốt gần 20 năm hoạt động.