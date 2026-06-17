Tình cũ hot girl không buông tha cho Huỳnh Hiểu Minh, tài tử phen này đừng mơ cưới thiên kim gen Z và làm rể hào môn

Huỳnh Hiểu Minh đang rất đau đầu với cô bạn gái cũ hot girl.

Ngày 16/6, tờ Sohu đưa tin mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và tình cũ Diệp Kha đang rất căng thẳng. Gần đây, Diệp Kha đã vứt con nhỏ cho nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp và gia đình bạn trai cũ nuôi dưỡng. Nguyên nhân là do Diệp Kha bất mãn Huỳnh Hiểu Minh và gia đình anh chỉ chăm lo cho con trai của Angelababy. Còn với mẹ cô ngoài chuyển khoản tiền trợ cấp hàng tháng thì chẳng đoái hoài gì.

Nỗi lo của Diệp Kha càng lớn khi Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái mới. Cô lo sợ tình cũ tái hôn với Hồ Nhiễm Nhi sẽ càng hắt hủi, thậm chí tước quyền thừa kế của con gái mình. Do đó, Diệp Kha quyết định đem con cho Huỳnh Hiểu Minh nuôi nhằm gây áp lực, nhắc nhở nam diễn viên không được quên sự tồn tại của mẹ con họ và đặc biệt phải chịu trách nhiệm chăm lo cho con gái út.

Sợ bản thân và con gái bị lãng quên, mất quyền lợi, Diệp Kha được cho biết đã vứt con cho Huỳnh Hiểu Minh và gia đình tình cũ nuôi dưỡng. Ảnh: Sina.

Huỳnh Hiểu Minh được cho biết rất sẵn lòng nuôi con gái. Tuy nhiên, việc Diệp Kha "dăm bữa nửa tháng" làm loạn, đem con chung của họ ra trói buộc đạo đức làm anh rất đau đầu. Mối quan hệ dây dưa với Diệp Kha gây ra nhiều phiền toái, làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm với người mới của Huỳnh Hiểu Minh. Gia đình Hồ Nhiễm Nhi được cho biết là nhà gia giáo, quyền thế. Không chỉ vấn đề chênh lệch tuổi tác quá lớn, đời tư ồn ào của Huỳnh Hiểu Minh cũng khiến cha mẹ nhà gái không hài lòng.

Huỳnh Hiểu Minh bị tung clip hẹn hò Hồ Nhiễm Nhi tại Universal Studio (Singapore) vào cuối tháng 2. Tình mới của tài tử Cbiz sinh năm 1999. Cô kém Huỳnh Hiểu Minh 22 tuổi và cũng là người chủ động theo đuổi nam diễn viên. Nhiễm Nhi tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ). Người đẹp từng làm MC, tham gia show vũ đạo Great Dance Crew với vai trò thí sinh bà phát hành 1 số sản phẩm âm nhạc. Năm 2024, mỹ nhân này từng tham dự 1 sự kiện cùng Hồ Ca.

Đời sống tình cảm ồn ào của Huỳnh Hiểu Minh khiến anh không được lòng cha mẹ bạn gái thiên kim Hồ Nhiễm Nhi. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, Diệp Kha - Hoa khôi có tiếng của Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) - là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Mối quan hệ của cả hai bị lộ vào tháng 2/2022. Đến giữa năm 2023, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha chia tay. Sau khoảng thời gian tìm hiểu nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn nhưng không thể hòa hợp, tài tử sinh năm 1977 quyết định nối lại tình xưa với Diệp Kha và công khai hẹn hò với người đẹp này vào tháng 9/2024.

Ai ngờ, việc quay lại với Diệp Kha lại là lựa chọn sai lầm, khiến Huỳnh Hiểu Minh ê chề. Sau khi được tài tử hàng đầu trao danh phận, Diệp Kha bị bóc quá khứ lừa đảo "đào mỏ" đại gia đến mức làm đối phương phá sản, tham gia lớp đào tạo săn chồng giàu, phông bạt gia thế... Không chỉ vậy, người đẹp này còn gây sóng gió cho Huỳnh Hiểu Minh với những phát ngôn EQ thấp, chê bai các nghệ sĩ gạo cội ở Cbiz làm bạn trai phải muối mặt cúi đầu xin lỗi.

Huỳnh Hiểu Minh từng muối mặt, điêu đứng vì Diệp Kha. Ảnh: Sina.

Không chấp nhận nổi quá khứ thị phi của Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh đã đòi chia tay, bất chấp việc hot girl đã mang thai. Diệp Kha được tiết lộ đã yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh đưa cho mình 2,7 tỷ NDT (985 tỷ đồng) xem như khoản đền bù chia tay và phí nhận con. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh không đồng ý. Anh muốn nhận con bỏ mẹ, nhưng mức tình phí Diệp Kha đưa ra là quá lớn và bị Huỳnh Hiểu Minh thẳng thừng cự tuyệt.

Cả hai tranh chấp chuyện tiền nong trong 1 thời gian dài. Đến tháng 2/2025, Diệp Kha được cho biết đã bí mật sinh con gái cho Huỳnh Hiểu Minh. Dù vậy, nam diễn viên chỉ muốn nuôi con, không muốn tái hợp với Diệp Kha.

Hot girl tai tiếng được cho là dùng đứa bé để trói chân Huỳnh Hiểu Minh ở lại bên mình, nhưng bất thành. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu