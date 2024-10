Tinh bột nghệ "đại kỵ" với những người này, cẩn thận kẻo rước bệnh vào thân

Phụ nữ mang thai có nên dùng tinh bột nghệ?

Curcumin trong tinh bột nghệ có thể có tác dụng kích thích tử cung co bóp. Điều này tuy có lợi trong việc điều hòa kinh nguyệt nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ gây sảy thai hoặc sinh non, đặc biệt trong ba tháng đầu của thai kỳ. Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể về ảnh hưởng của tinh bột nghệ đến thai nhi, nhưng để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai nên hạn chế sử dụng.

Vì vậy, nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng tinh bột nghệ. Bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của bạn và đưa ra lời khuyên phù hợp về liều lượng và cách sử dụng an toàn. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý lựa chọn tinh bột nghệ có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng đảm bảo để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Phụ nữ mang thai không nên uống tinh bột nghệ. Ảnh: Istock

Người bị thiếu máu

Curcumin có khả năng liên kết với sắt, tạo thành hợp chất khó hấp thụ, khiến cơ thể không thể sử dụng sắt một cách hiệu quả. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với những người đã bị thiếu máu do thiếu sắt, vì việc uống tinh bột nghệ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu, dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao và suy giảm sức khỏe tổng thể. Curcumin còn thể làm chậm quá trình đông máu, do đó những người mắc bệnh rối loạn đông máu, đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật nên tránh sử dụng tinh bột nghệ.

Người bị sỏi mật

Nghệ có thể làm tăng co bóp túi mật, không tốt cho người bị sỏi mật. Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng curcumin, hoạt chất chính trong nghệ, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người. Cụ thể, curcumin có thể làm tăng sự hấp thu oxalate từ ruột và giảm sự bài tiết oxalate qua nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Curcumin còn có thể gây ra những thay đổi trong cách thức cơ thể bài tiết các khoáng chất và chất lỏng, góp phần làm tăng nguy cơ kết tinh và hình thành sỏi.

Người bị bệnh tiểu đường

Người bệnh tiểu đường cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng tinh bột nghệ. Bởi vì curcumin trong tinh bột nghệ có khả năng làm giảm đường huyết, ảnh hưởng đến quá trình điều tiết insulin trong cơ thể. Điều này có nghĩa là nếu bạn đang dùng thuốc điều trị tiểu đường hoặc có tiền sử bệnh tiểu đường, việc sử dụng tinh bột nghệ có thể làm tăng tác dụng hạ đường huyết của thuốc, dẫn đến hạ đường huyết nguy hiểm.