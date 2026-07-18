Tình báo Ukraine đang hỗ trợ Không quân Ukraine cố gắng mua phụ tùng thay thế cho chiến đấu cơ Su và MiG của mình từ thị trường chợ đen của Nga.

Theo RIA Novosti, do thiếu hụt nghiêm trọng phụ tùng thay thế cho các máy bay chiến đấu dòng Su và MiG, cũng như trực thăng Mi, Lực lượng Không quân Ukraine đang tìm cách tìm mua chúng từ Nga.

Thông tin từ trung tâm quan hệ công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhấn mạnh các cơ quan tình báo Ukraine đang tích cực tuyển dụng công dân Nga cho mục đích này.

“Không quân Ukraine đang sử dụng các cơ quan tình báo quốc gia để tổ chức việc mua sắm các thiết bị, linh kiện máy bay do Nga sản xuất”, thông cáo cho biết.

Các cơ quan tình báo Ukraine gần đây đã tuyển mộ được công dân Nga Roman Karetsky và thông qua ông ta mua sắm vòng bi máy bay Nga, được sử dụng cho máy bay quân sự như: Máy bay trực thăng Mil và Kamov (cả phiên bản cả dân sự và quân sự), cũng như các loại máy bay chiến đấu dòng Sukhoi và Mikoyan.

Theo thông báo, Roman Karetsky dự định sử dụng các biện pháp trái phép để lách qua các thủ tục hiện hành, tuồn các vòng bi ra khỏi Nga, để giao cho PJSC Motor Sich (Công ty cổ phần đại chúng Motor Sich, nhà sản xuất động cơ hàng không hàng đầu của Ukraine, có trụ sở tại thành phố Zaporizhzhia).

PJSC Motor Sich là một trong những doanh nghiệp chủ chốt cung cấp dịch vụ bảo trì cho máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) nhấn mạnh Roman Karetsky đã bị kết án 13 năm tù vì làm việc cho các cơ quan mật vụ Ukraine.

Bên cạnh việc cài cắm đặc tình, tình báo Ukraine cũng tích cực thu mua các phụ tùng kinh kiện máy bay Nga từ thị trường chợ đen Nga hoặc mua lại từ các quốc gia trước đây có sở hữu máy bay chiến đấu và trực thăng kiểu Liên Xô.

Giới truyền thông cũng lưu ý là Ukraine hiện đang có các hợp đồng cung cấp động cơ, bảo trì, bảo dưỡng máy bay với một số quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, việc thực hiện các hợp đồng này có thể mất nhiều năm do chính nước này cũng không có đủ thiết bị, linh kiện để thay thế cho chính sản phẩm của quân đội nước mình.

Theo RIA Novosti