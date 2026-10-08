Tin xe 8/10: Wuling Darion chốt ngày ra mắt Việt Nam, Jaguar ra mắt xe điện mới

Mẫu MPV chạy điện Wuling Darion vừa tung hình ảnh teaser ấn định ngày ra mắt tại Việt Nam vào ngày 16/10 tới đây.

Wuling Darion hé lộ hình ảnh teaser, chuẩn bị ra mắt Việt Nam

Wuling Việt Nam đã chính thức đăng tải hình ảnh teaser của mẫu MPV 7 chỗ Darion trên các nền tảng mạng xã hội, xác nhận xe sẽ ra mắt vào ngày 16/10. Wuling Darion mang kiểu dáng hình hộp hiện đại theo cấu hình 2+2+3, sở hữu trang bị cửa trượt bên hông. Với kích thước Dài x Rộng x Cao 4.910 x 1.850 x 1.770 mm, Darion được định vị nằm ở phân khúc giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival.

Poster hé lộ ngày ra mắt của Wuling Darion tại Việt Nam.

Đại diện Wuling Việt Nam cho biết hãng sẽ phân phối ít nhất hai phiên bản thuần điện có tầm hoạt động 450 km và 500 km sau một lần sạc. Dù thông số động cơ chưa được công bố chi tiết, xe dự kiến sử dụng mô-tơ điện 201 mã lực và bộ pin Magic Battery Pro. Xe có mức giá dự kiến từ hơn 700 triệu đồng.

Jaguar ra mắt xe điện thể thao Type 01

Sau nhiều đồn đoán và các chiến dịch quảng bá gây tranh cãi, thương hiệu xe sang Anh Quốc Jaguar đã chính thức công bố mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Type 01. Đây là phiên bản thương mại của mẫu concept Type 00, đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của Jaguar nhằm định vị lại thành thương hiệu siêu sang thuần điện để cạnh tranh với Porsche và Bentley.

Jaguar Type 001 là sản phẩm đầu tiên của thương hiệu này sau sự kiện thay đổi nhận diện gây tranh cãi.

Type 01 mang thiết kế khối hộp vuông vức đầy phá cách với chiều dài lên tới 5.235 mm. Xe không có kính chắn gió phía sau, thay vào đó, người lái sẽ quan sát qua màn hình kỹ thuật số truyền hình ảnh từ camera đuôi xe. Type 01 được trang bị ba mô-tơ điện cho tổng công suất 1.030 mã lực và mômen xoắn 1.365 Nm, giúp chiếc Grand Tourer cỡ lớn bứt tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,2 giây.

Khối pin 118 kWh mang lại tầm hoạt động tối đa 720 km và hỗ trợ sạc siêu tốc 350 kW sạc được thêm 321 km trong 13 phút.

Xe có mức giá khởi điểm từ 130.000 Bảng Anh (khoảng 4,462 tỷ đồng) và bắt đầu nhận đặt hàng từ đầu năm 2027.

Ferrari cũ của Michael Jordan lập kỷ lục đấu giá 2,7 triệu USD

Chiếc Ferrari 550 Maranello đời 1997 từng thuộc sở hữu của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan vừa được sàn đấu giá Joopiter gõ búa với mức giá kỷ lục 2,7 triệu USD, cao gấp 4 lần kỷ lục đấu giá trước đó của dòng xe này.

Chiếc Ferrari 550 từng thuộc sở hữu của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan.

Đây là chiếc xe từng được Vua bóng rổ sử dụng trong giai đoạn đội Chicago Bulls giành chức vô địch NBA lần thứ 5 và thứ 6. Hãng Ferrari đã phải cá nhân hóa lại phần thanh trượt và đệm ghế để vừa vặn với chiều cao 1,98 mét của Jordan. Mẫu xe này trang bị động cơ V12 485 mã lực, sử dụng số sàn và là nguồn cảm hứng trực tiếp cho thiết kế của mẫu giày Air Jordan XIV.