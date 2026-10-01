4 điều cần biết trước khi đấu giá biển số xe, có biển phải đặt trước tới 500 triệu đồng

Biển đẹp không chỉ là chuyện may rủi, mà còn là câu chuyện về tiền đặt trước, giá trúng và thời hạn hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ảnh minh họa: Nguồn VGP.

Ngày 29/9, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông ký quyết định phê duyệt kế hoạch Phiên đấu giá biển số xe thứ 11. Theo Tuổi trẻ, phiên này có 748.215 biển số được đưa ra đấu giá, gồm 325.335 biển số ô tô và 422.880 biển số mô tô, xe máy.

Trong đó, TP.HCM có số lượng biển được đưa ra đấu giá nhiều nhất với 99.000 biển, tiếp đến là Hà Nội với 88.115 biển. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức từ đầu tháng 11, sau thời gian niêm yết danh sách biển số theo quy định.

Nếu đang có ý định tham gia, người đấu giá cần đặc biệt lưu ý 4 vấn đề liên quan đến tiền đặt trước và nghĩa vụ tài chính.

Thứ nhất, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm

Theo quy định hiện hành, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của biển số được đưa ra đấu giá.

Với biển số ô tô, mức giá khởi điểm và tiền đặt trước là 40 triệu đồng. Với biển số mô tô, xe máy, hai khoản này lần lượt là 5 triệu đồng.

Người tham gia phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản riêng của tổ chức hành nghề đấu giá trong khoảng thời gian từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước ngày mở cuộc đấu giá 2 ngày.

Điều này có nghĩa, người tham gia đấu giá biển số ô tô cần chuẩn bị ít nhất 40 triệu đồng tiền đặt trước; với biển số mô tô, xe máy là 5 triệu đồng.

Thứ hai, trúng đấu giá phải nộp đủ tiền trong 30 ngày

Trúng đấu giá chưa có nghĩa là hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có văn bản điện tử Thông báo kết quả trúng đấu giá, người trúng phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi trừ tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Cục CSGT.

Đây là khoản tiền phải được chuẩn bị trước, bởi nếu quá thời hạn mà không nộp hoặc nộp không đủ, kết quả trúng đấu giá bị hủy. Người trúng cũng không được hoàn trả tiền đặt trước và số tiền đã nộp theo quy định.

Ngoài ra, người không hoàn thành nghĩa vụ tài chính còn không được tham gia đấu giá biển số xe trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thông báo kết quả trúng đấu giá.

Vì vậy, trước khi trả giá, người tham gia không chỉ cần tính số tiền có thể trả mà còn phải tính khả năng hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính trong 30 ngày nếu trúng.

Thứ ba, một số biển đặc biệt có giá khởi điểm lên tới 500 triệu đồng

Không phải mọi biển số đẹp đều có cùng mức giá khởi điểm.

Đối với biển số có dạng AAAAA (A > 4) hoặc ABCDE với A < B < C < D < E và A > 4, nếu được đưa ra đấu giá lại sau lần thứ hai thì giá khởi điểm và tiền đặt trước được nâng lên mức 500 triệu đồng đối với ô tô và 50 triệu đồng đối với mô tô, xe máy.

Như vậy, với những biển thuộc nhóm đặc biệt này khi được đấu giá lại sau lần thứ hai, người tham gia ô tô phải chuẩn bị trước 500 triệu đồng tiền đặt trước, chưa tính số tiền có thể phải trả thêm nếu đấu giá thành công.

Đây là điểm cần lưu ý bởi không phải cứ biển ngũ quý hoặc biển tiến là mặc nhiên có mức tiền đặt trước 500 triệu đồng. Mức này chỉ áp dụng khi biển đáp ứng đúng điều kiện về định dạng và thuộc trường hợp được đưa ra đấu giá lại theo quy định.

Đối với các biển số thuộc nhóm trên khi đấu giá lần đầu, mức giá khởi điểm vẫn thực hiện theo quy định tương ứng.

Thứ tư, tiền trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí đăng ký xe

Một khoản chi phí khác cũng cần được tính riêng là lệ phí đăng ký xe.

Tiền trúng đấu giá biển số không bao gồm lệ phí đăng ký xe. Do đó, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cuộc đấu giá, người trúng vẫn phải thực hiện các khoản phí, lệ phí liên quan khi đăng ký xe theo quy định.

Việc đấu giá biển số được thực hiện trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Người tham gia cần tính toán tổng ngân sách của mình thay vì chỉ tập trung vào số tiền đặt trước hoặc mức giá đang hiển thị trên hệ thống.

Hơn 250.000 biển số đã được đấu giá thành công

Đấu giá biển số xe không phải hình thức mới tại Việt Nam. Từ khi triển khai vào tháng 9/2023 đến nay, trên 250.000 biển số xe đã được tổ chức đấu giá thành công, với tổng số tiền người trúng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khoảng 11.357 tỷ đồng.

Riêng Phiên đấu giá thứ 10, có 92.980 lượt biển số đấu giá thành công, với tổng số tiền thu được gần 3.000 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy nhu cầu đối với các biển số được đưa ra đấu giá vẫn rất lớn. Tuy nhiên, người tham gia cần phân biệt rõ giữa tiền đặt trước, tiền trúng đấu giá và các chi phí phát sinh khi đăng ký xe.

Đặc biệt, tiền đặt trước chỉ là khoản để tham gia đấu giá. Nếu trả giá thành công, người trúng vẫn phải hoàn thành phần nghĩa vụ tài chính còn lại trong thời hạn 30 ngày.

Vì vậy, trước khi tham gia đấu giá một biển số, người chơi nên xác định rõ ba vấn đề: có đủ tiền đặt trước hay không, mức tối đa có thể trả là bao nhiêu và nếu trúng thì có khả năng thanh toán đầy đủ trong thời hạn quy định hay không.

Biển số đẹp có thể mang giá trị về sở thích hoặc ý nghĩa cá nhân, nhưng việc tham gia đấu giá vẫn đi kèm nghĩa vụ tài chính cụ thể. Tính toán kỹ khả năng chi trả trước khi đặt giá sẽ giúp tránh tình trạng trúng đấu giá nhưng không đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ sau đó.

(Tổng hợp)



